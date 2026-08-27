العملات المشفرة توقف بييسيفيتش

أُوقِف رادوسلاف بييسيفيتش، رئيس اللجنة الأولمبية البولندية، الخميس، في إطار تحقيق يتعلق بالفساد، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة «فرانس برس».

ويُشتبه في أن بييسيفيتش تلقى عمولات غير مشروعة، مقابل منح عقود رعاية لمنصة «زونداكريبتو»، المشبوهة، باسم اللجنة الأولمبية البولندية، وكان من المفترض بموجبه منح الفائزين بميداليات أولمبية في دورة الألعاب الشتوية ميلانو-كورتينا التي نُظمت في فبراير الماضي، مكافآت بـ«العملات المشفرة».

وأكد ياكوب رودنيتسكي، وزير الرياضة في بولندا، توقيف بييسيفيتش، بعدما كتب منشورًا عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، جاء فيه :«أوقف رادوسواف بييسيفيتش، ما كان ينبغي لمثل هذا الشخص أن يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية البولندية، أساء بييسيفيتش إلى سمعة الحركة الأولمبية البولندية واستغل صورة الرياضيين البولنديين».

وأطلقت السلطات البولندية التحقيق، في أبريل الماضي، ما دفع غالبية الاتحادات الرياضية في بولندا إلى المطالبة باستقالة بييسيفيتش.

وواجهت المنصة صعوبات مالية قبل أن تتوقف عن العمل في نهاية المطاف، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أي مدفوعات من هذه المكافآت بالعملات المشفرة قد صُرفت إلى أصحاب الميداليات.

وتقدّر الحكومة البولندية أن اختفاء منصة «زونداكريبتو» تسبب في خسائر بلغت 94 ألف دولار، فيما وقع نحو 30 ألف شخص ضحية للشركة.

ووفقًا لوسائل إعلام بولندية، يُشتبه في أن بييسيفيتش تلقى هدية من برزيميسلاف كرال، رئيس المنصة، وهي عبارة عن ساعة تُقدّر قيمتها بـ 46 ألف دولار، وهو ما نفاه رئيس اللجنة الأولمبية، مبينًا أنه دفع ثمن الساعة بنفسه.

وتفيد وسائل الإعلام ذاتها أن برزيميسلاف كرال، بدأ التعاون مع القضاء البولندي، أملًا في الحصول على صفة شاهد متعاون بما قد يسهم في تخفيف العقوبة التي قد تصدر بحقه في ختام المحاكمة المرتقبة.