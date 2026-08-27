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الطقم الثالث

2026.08.27 | 03:36 pm
كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الخميس، عن الطقم الثالث للفريق الأول لكرة القدم، من تصميم إليوت، المصمم المختص في شركة «بوما» العلامة الرياضية الشهيرة.(المركز الإعلامي - نادي مانشستر سيتي)
الطقم الثالث

الطقم الثالث

الطقم الثالث