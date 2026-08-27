الطقم الثالث

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الخميس، عن الطقم الثالث للفريق الأول لكرة القدم، من تصميم إليوت، المصمم المختص في شركة «بوما» العلامة الرياضية الشهيرة.(المركز الإعلامي - نادي مانشستر سيتي)