الخليج يعيد الخيبري من جديد

أعلن نادي الخليج التعاقد مع ثامر الخيبري، لاعب فريق نيوم الأول لكرة القدم، بنظام الإعارة حتى 2027، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي في منصة «إكس»، الخميس.

ويعود الخيبري إلى الخليج من جديد بعد أن انتهت إعارته نهاية الموسم الماضي، ولعب المهاجم الصاعد مع النادي الشرقي 12 مباراة لم يسجل أي هدف، ولم يسهم في الصناعة.

وتكوّن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في الفئات السنية بنادي الاتحاد، قبل الانتقال خلال يناير 2024 إلى الاتفاق الذي أعاره إلى الرائد 2025 قبل انتقاله إلى نيوم في العام ذاته، وأعير إلى الخليج الموسم الماضي.

ولعب في دوري «روشن» 43 مباراة، لم يسجل أي هدف، وأسهم في صناعة هدف وحيد فقط وتلقى بطاقة صفراء واحدة.