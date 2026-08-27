بايرن يحلم بتكرار «الثلاثية».. ومنافسوه يرتبون الأوراق

تعهّد فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم بالبناء على ما حققه الموسم الماضي، واستهداف «ثلاثية» جديدة، في حين خضع منافسوه في الدوري لإعادة هيكلة في محاولة لتقليص الفجوة.

ويستقبل بايرن شتوتجارت، وصيف الكأس، في المباراة الافتتاحية، الجمعة، بعدما قدَّم موسمًا ناجحًا في 2025ـ2026، تُوّج خلاله بالثنائية، وحقق رابع أعلى رصيد نقاط في تاريخ الدوري الألماني.

وبمساندة من الفرنسي مايكل أوليسيه، والكولومبي لويس دياس، قاد الإنجليزي هاري كين خط بايرن الهجومي إلى تسجيل رقم قياسي بلغ 122 هدفًا في 34 مباراة بالدوري.

وتُوِّج فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني بالثنائية بفضل ثلاثية لكين في نهائي الكأس أمام شتوتجارت، فيما لم يخسر سوى مباراة واحدة من أصل 40 محليًّا.

ولم يواجه العملاق البافاري مقاومة حقيقية إلا في دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، بنتيجة 6ـ5 في مجموع المباراتين.

وفي وقت عزَّز فيه بايرن صفوفه بضم المغربي إسماعيل الصيباري، وناثانيال براون، أحدث منافسوه المحتملون تغييرات واسعة، بعدما غيّر كلٌّ من باير ليفركوزن، ولايبزيج، مدرب الفريق الأول، بينما أنفق بوروسيا دورتموند بسخاء على المواهب الشابة في محاولة للمنافسة على اللقب.

رسالة مبكرة

وتغلّب بايرن على دورتموند في الكأس السوبر الألمانية، السبت الماضي، ما جعل كين يؤكد خلال حديثه إلى وسائل إعلام ألمانية بعد المباراة أنَّ الفوز 2ـ1 كان يهدف إلى «توجيه رسالة» إلى منافسيه في الدوري الألماني، قائلًا: «أخفقنا بفارق ضئيل في دوري أبطال أوروبا، لكن زخمنا يدفعنا إلى مواصلة التقدم، ودفع بعضنا بعضًا، ودفع هذا الفريق لمعرفة إلى أيّ مدى يمكننا الوصول، هدفنا هو مواصلة الهيمنة في ألمانيا، وأعتقد أنَّ الفوز هنا يشكل رسالة قوية».

وسجَّل كين 61 هدفًا في كافة المسابقات مع بايرن الموسم الماضي.

وبعدما اشتهر طويلًا بعدم إحراز أيّ لقب قبل انتقاله إلى ألمانيا عام 2023، أحرز قائد منتخب إنجلترا ثلاثة ألقاب كبرى مع بايرن، إضافة إلى لقبين في الكأس السوبر، ولديه حافز إضافي لبداية قوية هذا الموسم، مع تنظيم حفل الكرة الذهبية في أكتوبر المقبل في لندن، العاصمة البريطانية، التي أشار روفن كاسبر، عضو مجلس إدارة النادي الألماني، إلى أنَّ كين المستحق الوحيد لها، متابعًا: «لا يمكن أن يكون إلا هاري كين، يمكننا ببساطة أن نعطي الجائزة لهاري منذ الآن».

ومنح وصول الصيباري بايرن عمقًا كافيًا في التشكيلة يسمح بإعادة جمال موسيالا تدريجيًّا إلى التشكيلة الأساسية، بعدما كشف الدولي الألماني عن أنَّه يعاني من «اضطراب عصبي».

تبديل الأوراق لدى المنافسين

بعد عدة أعوام من التركيز على التعاقد مع لاعبين أكثر خبرة، عاد دورتموند إلى نهجه القديم بضم شبان غير مجربين لكن يتمتعون بإمكانات كبيرة.

ووصل خلال الصيف كلّ من اليافعين اليوناني كونستانتينوس كاريتساس، والفرنسي جوان جادو، إلى جانب اليوناني الآخر يانيس كونستانتيلياس، لاعب الوسط البالغ 23 عامًا.

وباحتساب التعاقد مع الهولندي جوي فيرمان، لاعب الوسط، أنفق دورتموند نحو 128 مليون دولار هذا الصيف، وهو مبلغ يقارب ما دفعه بايرن للتعاقد مع الصيباري وبراون، لكن الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب الفريق، الذي أحرز لقب الدوري الألماني مع بايرن في موسم 2019، أشار إلى أنَّ أمورًا كثيرة يجب أن تحدث لتقليص الفارق، مكملًا: «يجب أن نلعب فوق قدراتنا، ويمكن القول أيضًا إنه على بايرن ميونيخ أن يلعب دون مستوى قدراته، لكن يمكنكم التأكد أننا سنبذل كل ما في وسعنا».

ولا يضم شتوتجارت أسماء بارزة بين الوافدين الجدد، لكنه نجح في الاحتفاظ بنجومه للمرة الأولى منذ تولي سيباستيان هونيس تدريبه عام 2023.

وتأهل شتوتجارت إلى دوري أبطال أوروبا في موسمين، من أصل ثلاثة مواسم كاملة قضاها هونيس على رأس الجهاز الفني.

وتعاقد ليفركوزن، بطل موسم 2024، مع الإسباني كارليس مارتينيس نوفيل مدربًا للفريق الأول، لإحياء عملية إعادة البناء التي بدأت بعد رحيل مواطنه شابي ألونسو عام 2025.

ويبدأ لايبزيج الموسم بقيادة الأرجنتيني مارتين ديميكيليس، الذي حلَّ بدلًا من أولي فيرنر، على الرغم من أنَّ الأخير قاد الفريق إلى المركز الثالث، والعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

وباع لايبزيج الجناح العاجي يان ديومانديه، إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 120 مليون يورو، ويعاني نقصًا في الخبرة ضمن تشكيلته، حتى مع جلب الفرنسي كريستوفر نكونكو، على سبيل الإعارة لموسم واحد من ميلان الإيطالي.