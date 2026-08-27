ألمانيا وإيطاليا.. رقم قياسي وشوط بـ89 دقيقة

سجلت مباراة تجريبية بين المنتخب الألماني الأول للكرة الطائرة، ونظيره الإيطالي، رقمًا قياسيًا غير مسبوق، بعدما امتد الشوط الأول إلى ما يكاد يوازي مدة مباراة كاملة، وانتهى بفوز الألمان 66ـ64 بعد 89 دقيقة، وذلك في إطار استعداد الفريقين لبطولة أوروبا للرجال، المقرر انطلاقها 9 سبتمبر، على أن تُختتم في الـ26 من الشهر ذاته.

وخلال هذا الشوط التاريخي، نجح المنتخب الألماني في إنقاذ 28 فرصة حسم لصالح الإيطاليين، وفي النهاية، حوّل توبياس براند، لاعب الاستقبال والضرب، فرصة الحسم الخامسة عشرة لألمانيا إلى فوز منح فريقه التقدم 1ـ0.

وكان الرقم القياسي العالمي السابق لأطول شوط في مباراة دولية رسمية، سُجّل في يونيو الماضي، ضمن دوري الأمم، عندما خاضت الأرجنتين وبولندا شوطًا استمر 62 دقيقة، وانتهى 50ـ48.

واستغرقت المباراة بين ألمانيا وإيطاليا أكثر من ثلاث ساعات، ونصف الساعة، قبل أن يحسمها المنتخب الإيطالي، بطل العالم، في الشوط الفاصل 64ـ66 و25ـ22 و23ـ25 و25ـ22 و15ـ12.