أمام النصر.. جوياجون أساسي وكولاهوازو انتظار

يضع الصربي زاركو لازيتيش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، الإيفواري بارفيه جوياجون الوجه الجديد في القائمة الأساسية أمام النصر، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي على ملعب «الأول بارك» في الرياض، الجمعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب الصربي سيعتمد على جوياجون في القائمة الأساسية أمام النصر بعد أن وقعت إدارة النادي القصيمي معه، الأربعاء، قادمًا من رويال شارلورا البلجيكي لمدة ثلاثة مواسم، مع أفضلية التمديد موسمًا إضافيًّا.

وخاض الجناح الإيفواري 108 مباريات، سجَّل خلالها 26 هدفًا، وصنع 18، بإجمالي 44 مساهمة تهديفية، إضافة إلى صناعته 20 فرصة محققة للتسجيل، وتنفيذه 223 مراوغة ناجحة و42 عرضية ناجحة.

وسجَّل جوياجون الرقم الأعلى في المراوغات بين لاعبي الدوري البلجيكي خلال الموسمين الماضيين، قبل انضمامه إلى «سكري القصيم».

وكشف المصدر ذاته عن أن الصربي لازيتيش سيحدد في تدريب، الخميس، إمكانية مشاركة الإكوادوري جاير كولاهوازو القادم من نادي كودريفكا الأوكراني من عدمها أمام النصر بعد التعاقد معه بنظام الإعارة مع أحقية الشراء.