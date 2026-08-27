الاتحاد يجني 37 مليون يورو من ديابي

أبلغت «الرياضية» مصادر خاصة، أن نادي الاتحاد سيجني نحو 37 مليون يورو من بيع عقد الفرنسي موسى ديابي، جناح فريقه الأول لكرة القدم، إلى باير ليفركوزن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت المصادر ذاتها، عن أن الاتحاد سيبيع الثلاثة أعوام المتبقية من عقد جناحه الفرنسي الممتد 5 أعوام بأكثر من 50 في المئة من قيمة استقطابه في يوليو 2024 نظير 60 مليون يورو ، مع توفيره رواتبه الإجمالية البالغة 27 مليون دولار.

وذكرت المصادر، أن الاتحاد سيسدد من هذا المبلغ بقية دفعات استقطاب ديابي من أستون فيلا الإنجليزي.

ومثّل ديابي «الإتي» في 73 مباراة، أحرز خلالها 11 هدفًا وصنع 33، منذ انضمامه قبل عامين قادمًا من أستون فيلا.

ولعِب الفرنسي 173 مباراة لصالح باير ليفركوزن، في الدوري الألماني، من 2019 إلى 2023، محرزًا 49 هدفًا وصانعًا 47.