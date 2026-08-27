أتلتيكو يستبعد التفاوض.. ولابورتا يتمسك بالأمل

شدد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني موقفه، الخميس، بشأن احتمال بيع عقد الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى برشلونة، مستبعدًا أي تفاوض مع بطل دوري «لاليجا» الموسم الماضي.

وأبدى مجلس إدارة أتلتيكو دعمه الكامل بالإجماع، لقرار النادي بعدم التفاوض بشأن انتقال ألفاريز إلى برشلونة، مع الإشارة إلى أنه لا يغلق الباب أمام عروض أخرى، في ظل ارتباط اسم الدولي الأرجنتيني أخيرًا بأرسنال الإنجليزي.

وأصدر أتلتيكو بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«لم تكن هناك، ولن تكون هناك، أي مفاوضات مع برشلونة بشأن انتقال ألفاريز، منفتحون على المفاوضات المرتبطة بسوق الانتقالات، لكن بطريقة أخلاقية واحترافية وفي إطار من الاحترام المتبادل بين الأندية».

وأوضح أتلتيكو أن برشلونة لم يستوفِ هذه الشروط، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، مؤكدًا على ثقته أن ألفاريز سيتفهم القرار، مع التركيز على العمل بأفضل طريقة ممكنة لمساعدة النادي على تحقيق أهدافه.

وكان أتلتيكو قد تقدم سابقًا بشكوى ضد برشلونة لدى الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، ونظيره الإسباني، بسبب تحركاته للتعاقد مع ألفاريز.

وغاب المهاجم الأرجنتيني عن تدريبات الأربعاء، لليوم الثاني تواليًا، بسبب مرض يعاني منه، وفقًا لتقارير صحافية، وذلك بعد تعرضه لصافرات استهجان من مشجعي أتلتيكو خلال التعادل مع فياريال 2ـ2 في الدوري الإسباني، الأحد الماضي، بعدما كشف يوليو الماضي، وخلال كأس العالم 2026، عن رغبته في الانتقال.

وجاء بيان أتلتيكو بعد 24 ساعة من إيضاح جوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن ناديه لا يزال يأمل في التعاقد مع بطل كأس العالم 2022، قبل إغلاق سوق الانتقالات، مبينًا أن النادي الكاتالوني لا يزال يحتفظ بالعرض.

وجعل برشلونة من ألفاريز هدفه الرئيس في سوق الانتقالات، سعيًا لتعزيز خط هجومه بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس.

وانضم ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي 2024، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية ما يصل إلى 111 مليون دولار.