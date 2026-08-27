كومباني: موسيالا بخير واستجابته جيدة

أكد البلجيكي فنسان كومباني، مدرب فريق بايرن مونيخ الألماني الأول لكرة القدم، أنَّ جمال موسيالا، مهاجم الفريق، بخير ويستجيب بشكل جيد للتعديل الذي أُدخل على علاجه.

وقال المدرب البلجيكي، في مؤتمر صحافي عقد الخميس قبل مواجهة شتوتجارت، الجمعة: «جمال بخير، سيكون مع الفريق في التدريبات الخميس، لكنه لن يكون ضمن المجموعة المشاركة الجمعة، العلاج الطبي الذي كان يتلقاه تم تعديله، وهو الآن يستجيب له بشكل جيّد، سيعود في وقت ما، نتخذ القرارات بالتشاور مع جميع الخبراء، إنه بخير».

وسقط موسيالا على أرض الملعب خلال مباراتين إعداديتين أمام لايبزيج وفي هايدنهايم، ليكشف بعدها الألماني البالغ 23 عامًا عن طبيعة حالته، مبينًا أنَّ تلك النوبات القصيرة والمؤقتة التي يسهل التعامل معها علاجيًّا هي جزء من حياته اليومية، وتعود إلى اضطراب عصبي، مشيرًا إلى أنَّه لا يوجد أيّ خطر إضافي على صحته.

وبعد المباراة الافتتاحية للدوري الألماني الجمعة أمام شتوتجارت على ملعب «أليانز أرينا»، يحلّ بايرن ضيفًا الأربعاء المقبل على أوسنابروك من درجة ثانية، في دور الـ32 من كأس ألمانيا، ثم يواجه شالكة خارج أرضه ضمن الدوري في 5 سبتمبر المقبل.

ولتعويض غياب موسيالا أمام بوروسيا دورتموند في الكأس السوبر، السبت الماضي، أشرك كومباني ناثانيال براون في مركز صانع الألعاب.

ويُعدّ المغربي إسماعيل الصيباري خيارًا آخر لهذا المركز، وهو ليس بعيدًا عن خوض أول مباراة له أساسيًّا، بحسب ما ألمح به كومباني.

ويتعافى الصيباري، وهو أحد تعاقدَي بايرن الجديدين هذا الصيف إلى جانب براون، من إصابة تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.