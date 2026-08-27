أبها يواجه الفيحاء بقائمة الخليج

يجري لاعبو فريق أبها الأول لكرة القدم، تدريبهم الأخير على ملعب المدينة الرياضية في المجمعة، الخميس، بمشاركة جميع اللاعبين استعدادًا لمواجهة مضيفهم الفيحاء عند الـ 07:00 مساء الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من دوري «روشن»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الكرواتي دامير بروتيتش مدرب الفريق، سيعتمد على القائمة الأخيرة التي شاركت أمام الخليج في المواجهة التي انتهت 1ـ1، الثلاثاء الماضي، والتي ضمت: دونفان ليون، جوريان جاري، عبدو ديالو، عبد الله الفهد، صفوان الجهني، محمد الدوسري، لورينتز روسير، ناصر الدعجاني، فراس الغامدي، كشيم القحطاني، ميتشي باتشوايي.

وبيّن أن لاعبي الفريق غادروا ظهر الخميس من أبها إلى الرياض، على أن يستقل الجميع فور الوصول حافلة إلى المجمعة.

وافتتح أبها منافسات الموسم الرياضي الجديد، بتعرضه لخسارتين أمام الحزم 1ـ2، والأهلي 1ـ4، قبل التعادل الأخير أمام الخليج 1ـ1، فيما ودع بطولة كأس الملك عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام العروبة 2ـ3.