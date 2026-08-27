فورمولا 1.. ألبين يُجدد الثقة في كولابينتو

أعلن فريق ألبين، المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 ​للسيارات، الخميس، عن استمرار السائق الأرجنتيني فرانكو كولابينتو مع الفريق المملوك لـ«رينو» الموسم المقبل، وذلك ضمن التشكيلة التي لم يطرأ عليها أيّ تغير، وتضم الفرنسي بيير جاسلي، الذي يستمر عقده حتى 2028.

وقال فلافيو ‌برياتوري، رئيس ‌الفريق، في بيان صحافي: «رأينا فرانكو ​ينمو وينضج حقًا ‌ليصبح سائقًا رائعًا هذا العام، ‌أكدت نتائجه في ميامي ومونتريال بشكل خاص ما كنت أعرفه بالفعل، فرانكو ينتمي إلى فورمولا 1، ومكانه في ‌هذا الفريق».

وأعرب كولابينتو عن شعوره بالاستقرار في ألبين، الفريق الذي يُحرز تقدمًا، مضيفًا: «أهدافنا طويلة المدى واضحة، هي المنافسة والفوز، أنا ممتن للفريق على الثقة التي وضعوها فيّ لأكون أحد سائقيهم في المستقبل».

وانتقل كولابينتو، صاحب الـ23 عامًا، إلى فريق ألبين كسائق احتياطي الموسم الماضي، ‌ليحل محل ‌الأسترالي جاك دوهان، ​الذي ‌تم ⁠استبعاده ​بعد 6 سباقات.

وسجَّل ⁠السائق الأرجنتيني نقاطًا في 6 بين 12 سباقًا حتى الآن هذا الموسم، وحصد 19 من 63 نقطة حصل عليها الفريق صاحب المركز السادس.

وينظم سباق ​جائزة إيطاليا ​الكُبرى التالي في حلبة «مونزا» في 6 سبتمبر المقبل.