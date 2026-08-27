دونيس يدرس إراحة دوليي الأهلي

يدرس اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إراحة لاعبي الأهلي الذين سيختارهم ضمن قائمة الأخضر أمام الكويت في افتتاح كأس الخليج «خليجي 27»، بسبب تأخر التحاقهم بالمعسكر الإعدادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أن اللاعبين المختارين لن ينضموا إلى المعسكر عند بدايته، إذ سيستمرون مع فريقهم حتى فراغه من مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 19 سبتمبر المقبل في بريتوريا، ضمن بطولة القارات للأندية 2026، على أن يلتحقوا بالمنتخب عقب وصول بعثة النادي إلى السعودية مساء 21 من الشهر ذاته.

ويفصل نحو يومين فقط بين وصول لاعبي الأهلي ومواجهة الكويت، ما يضع خيار إراحتهم من المباراة الافتتاحية أمام الجهاز الفني، من دون حسم القرار النهائي حتى ساعة إعداد الخبر ظهر الخميس.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت إعادة جدولة الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة، استجابة لطلب تمديد فترة إعداد المنتخب، ونقلت الجولة الثامنة، التي كان مقررًا لعبها بين 17 و19 سبتمبر، إلى الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر.

ويستهل الأخضر مشواره في «خليجي 27» أمام الكويت، 23 سبتمبر، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، قبل لقاء عُمان في الـ26، ثم العراق في الـ29 من الشهر ذاته.