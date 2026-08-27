النصر يوافق على رحيل قشيش إلى التعاون

منحت إدارة نادي النصر، ماجد قشيش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الضوء الأخضر، من أجل التفاوض مع التعاون، على شراء عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن التعاون اقترب من التوقيع مع قشيش «24 عامًا» بصفة نهائية، بعد أن رفضت إدارة القطب العاصمي، فكرة إعارته إلى الفيحاء، مفضلة بيع المدة المتبقية من عقده.

ويسعى التعاون إلى حسم صفقة قشيش إلى صفوفه، بعد 24 ساعة من إبرامه صفقتين أجنبيتين، بالتعاقد مع الايفواري بارفيه جياجون قادمًا من رويال شارلروا البلجيكي، والإكوادوري خاير كوياهواسو من كودريفكا الأوكراني.

وفي حال أنهى التعاون هذه الصفقة، ستكون المحلية السادسة، بعد التعاقد مع محمد الصاعدي «الحزم»، تركي الجعدي «العربي»، عبد الرحمن هندي «العروبة»، راكان الطليحي «النجمة»، عبد الله الجدعاني «أبها»

وتدرج قشيش في الفئات السنية بنادي النصر، قبل أن يمثل الفريق الأول، وفي موسم 2023 أعير إلى الحزم لمدة موسم واحد.