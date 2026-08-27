مارتينيلي.. موهبة القرن المفطوم على حب رونالدو

«أنا من أشد المعجبين بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أتابعه منذ كنت طفلًا، إنه ملهمي الأول، ويبدو شخصًا لطيفًا أيضًا»، هكذا يصف البرازيلي جابرييل مارتينيلي، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم الحالي والقريب من ارتداء قميص الهلال، حبه لخصمه المحتمل في ديربي الرياض.

في مدينة جوارولوس التابعة لولاية ساو باولو البرازيلية، وتحديدًا في 18 يونيو 2001، ولد جابرييل تيودورو مارتينيلي سيلفا، لأسرة متواضعة الحال كان الأب فيها من أصول إيطالية يعمل في مصنع للصلب، والأم إليزابيتي تعمل في المصنع ذاته، وسط بيت لم تكن الكرة فيه ترفًا بل جزءًا من الحياة اليومية منذ الطفولة المبكرة.

بدأ جابرييل مارتينيلي تجربته مع كرة الصالات في سن السادسة عندما انضم إلى فريق كورينثيانز في بارك ساو جورجي بساو باولو، بعد أن دربه والده جواو على ملعب خماسي قريب من منزلهم في جواروليوس لأعوام قبل ذلك، ويقول اللاعب في حديث لموقع أرسنال الرسمي، «بدأت اللعب عندما كنت في السادسة مع كورينثيانز، لكن في ذلك العمر لا يمكنك اللعب على الملعب العادي الحجم، تلعب كرة الصالات في الأعوام الأولى ثم عندما بلغت العاشرة بدأت ألعب على الملعب، لا تصل إلى ذلك المستوى حتى تلعب مع تحت 11 عامًا».

في كرة الصالات لعب كمهاجم رقم 9 وكان هدافًا في كل فئة عمرية، ويصف مدربه السابق في كورينثيانز دانيال ماجالهايس في حديث لـ«فيفا»، «وصل جابرييل إلى كورينجاو في السادسة وبقي حتى 13 أو 14، لعب كرة الصالات معنا طوال الوقت قبل الانتقال إلى الملعب الكبير، إضافة إلى الفوز بالكثير من الألقاب، كان الهداف في كل الفئات، كان ولدًا سريعًا جدًا استثنائيًا في السرعة لكرة الصالات ما جعله يبرز»، وفي إحدى المباريات ضد يوفنتوس دا موكا سجل هدفين ثم استبدل وهو غاضب لأنه لم يكن يحب الخروج من الملعب.

يقول مارتينيلي: «لم ألعب كثيرًا في الشوارع كما تسمع عن بعض اللاعبين لأن أكاديمية كرة الصالات كانت بجانب منزلي، كان والدي يأخذني إليها للعب، كانت مهمة جدًا لنموي في كرة القدم، من أجل السيطرة، الكرة مختلفة والأرضية مختلفة تمامًا عن العشب، حتى اليوم على العشب ما زلت أسيطر على الكرة بنفس الطريقة التي كنت أفعلها على ملعب الصالات».

حين بلغ الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة، انتقلت الأسرة بأكملها من محيط ساو باولو الكبرى إلى مدينة إيتو الأصغر، بعدما حصل الأب على فرصة عمل جديدة هناك، فانضم الابن إلى أكاديمية نادي إيتوانو 2015 وترك كرة الصالات نهائيًا نحو الملعب الكبير، ووقع أول عقد احترافي في حياته بتاريخ 4 نوفمبر 2017.

وفي 17 مارس 2018 خاض أول مباراة له مع الفريق الأول أمام ساو بينتو في بطولة كامبيوناتو باوليستا، بديلًا في عمر لم يتجاوز 16 عامًا و9 أشهر، ليصبح بذلك أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع إيتوانو في هذا القرن.

وفي 2 يوليو 2019 أعلن أرسنال رسميًا التعاقد معه قادمًا من إيتوانو مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 7.1 مليون يورو، وهو رقم يعد اليوم من أفضل الصفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز قياسًا بالعائد الذي قدمه اللاعب.

يروي مارتينيلي تلك اللحظة بنفسه قائلًا: «ذات يوم، من دون مقدمات، أخبرني وكيلي أن أرسنال تواصل معه وأنهم يراقبونني، أتذكر أنني كنت سعيدًا للغاية، لم يكن ذلك حلمي وحدي بل حلم عائلتي أيضًا».

لم يكن الطريق إلى الفريق الأول في لندن سهلًا في البداية، إذ كانت الخطة أن يبدأ مسيرته مع فريق تحت 21 عامًا، غير أن أداءه في التحضيرات الصيفية غيّر كل الحسابات، فخاض أول مبارياته الرسمية وسجل في كل من مبارياته الأربع الأولى بين كأس الرابطة ودوري أوروبا، ليصبح أول لاعب يحقق ذلك منذ إيان رايت.

وبعدما سجل هدفين في مواجهة ليفربول ضمن كأس الرابطة، وصفه المدرب يورجن كلوب، بأنه «موهبة القرن».

ومنذ انضمامه، توّج مارتينيلي مع أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع الرابطة المجتمعي، ومثّل بلاده في أولمبياد طوكيو 2020 وحصد الميدالية الذهبية، ثم خاض أول مباراة رسمية مع المنتخب الأول 2022، وشارك في كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2024 وكأس العالم 2026.

بعيدًا عن المستطيل الأخضر، تزوج مارتينيلي في 26 يوليو 2026 من شريكته إيزابيلا روسو، الطبيبة البرازيلية، في حفل خاص جرى في سانتوريني اليونانية جزيرة العشاق الشهيرة.