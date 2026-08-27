من هو جاير كولاهوازو مدافع التعاون الجديد؟

في أحد أحياء مدينة إسميرالدس في الإكوادور، وُلد جاير أنطونيو كولاهوازو مدافع فريق التعاون الأول لكرة القدم الجديد، في 21 يناير 2006.

انطلقت مسيرته الكروية من خلال دورة صيفية نظمها نادي إميليك الإكوادوري كانت متاحة ضمن ميزانية الأسرة، وهناك بدأ التدرب على يد خوردان لاجونو الذي كان مشرفًا على الدورة الصيفية للفريق، لتنطلق بعدها موهبته داخل القطاعات السنية للنادي منذ 2022، حيث خاض 33 مباراة مع فريقي تحت 17 وتحت 19 عامًا وسجل هدفين خلال موسمين.

يبلغ طول كولاهوازو 1.96 متر ويزن نحو 84 كجم، ويلعب في مركز قلب الدفاع.

مثّل كولاهوازو منتخب بلاده تحت 17 عامًا في بطولة أمريكا الجنوبية 2023 التي بلغ فيها المباراة النهائية، كما شارك في كأس العالم تحت 17 عامًا في إندونيسيا العام ذاته وخاض 4 مباريات، وانتقل تمثيله لاحقًا إلى منتخب بلاده تحت 20 عامًا بدءًا من 2024.

في 29 فبراير 2024 انتقل كولاهوازو على سبيل الإعارة إلى نيويورك ريد بولز 2 المنافس في دوري إم إل إس نكست برو، ولعب هناك موسمين شارك خلالهما في 21 من أصل 24 مباراة في 2025، وسجل أول أهدافه مع الفريق في مباراة أمام إنتر ميامي 2 بتاريخ 21 نوفمبر 2025، كما سجل هدفًا آخر في مباريات الملحق التأهيلي أمام شيكاغو فاير 2 بتاريخ 26 أكتوبر من العام نفسه.

في 21 مارس 2026 انتقل كولاهوازو إلى صفوف نادي كودريفكا الأوكراني المنافس في الدوري الممتاز الأوكراني، إلا أن تجربته هناك لم تدم طويلًا، إذ غادر معسكر تدريبات الفريق دون إذن في 21 مايو 2026 وغادر الأراضي الأوكرانية بسبب الحرب وتأخر النادي في صرف مستحقاته المالية التي تجاوزت شهرين.

خاض كولاهوازو خلال مسيرته مع إميليك ونيويورك ريد بولز 2 وكودريفكا ما مجموعه 49 مباراة رسمية في الدوريات المحلية بواقع 3689 دقيقة لعب، وسجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.