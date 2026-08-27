«سكرية المذنب» يتصدر موسم التمور

تتصدر «سكرية المذنب الحمراء» المشهد في سوق موسم التمور في محافظة المذنب، ضمن منظومة إنتاجية تتنوع بأكثر من 65 صنفًا من التمور.

وأوضح تميم العبودي، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المذنب، أنَّ الموسم ينظم بالشراكة مع المركز الوطني للنخيل والتمور ممثلًا بمنصة الأسواق الموسمية، وبرعاية من غرفة القصيم، ولجنة أهالي محافظة المذنب، ووزارة التجارة وبلدية محافظة المذنب، مشيرًا إلى أنَّ السكرية الحمراء استحوذت على أكثر مبيعات السوق لما تحظى به من الإقبال الكبير في هذه الفترة.

من جانبه، أوضح المزارع محمد الطويرش أنَّه منذ بداية وصول محصول سكرية المذنب الحمراء جرى شحن كميات كبيرة عبر المركبات المبردة والمخصصة لنقل التمور إلى عدد من مدن ومحافظات السعودية، لافتًا الانتباه إلى أنَّ الأسعار تختلف حسب الجودة والحجم.

وبيَّن أنَّ الأسعار تشهد اعتدالًا ملحوظًا في عمليات البيع والشراء مع توافر الأصناف المتعددة الأخرى إلى جانب السكرية الحمراء من أبرزها السكري والبرحي والخلاص والونانة والشقراء والصقعي والمجدول.