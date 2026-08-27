الحرائق تؤجل انطلاقة الدوري الجزائري

قرَّرت رابطة كرة القدم المحترفة في الجزائر، الخميس، ​تأجيل مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى، عقب وفاة العديد من المواطنين جراء الحرائق التي شهدتها عدة ولايات في البلاد.

وأصدرت الرابطة بيانًا صحافيًّا، بثَّته عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت رابطة كرة القدم المحترفة نبأ ضحايا الحرائق التي شهدتها العديد من ⁠ولايات الوطن، بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم ‌محمد الأمين ‌مسلوڨ، رئيس الرابطة، باسمه ​وباسم أسرة الرابطة ‌بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ‌عائلات الضحايا وذويهم».

وأضاف البيان: «في ظل إعلان الحداد الوطني، قرَّرت الرابطة تأجيل الجولة الأولى من منافسات الدوري للأسبوع المقبل لتنظم المباريات أيام الثالث والرابع والخامس من سبتمبر 2026».

ولن يقتصر التأجيل ⁠على ⁠مباريات رابطة المحترفين فقط، وسيشمل كافة النشاطات والمنافسات الرياضية خلال أيام الحداد الثلاثة.

وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولى من الدوري الجزائري بدءًا من مساء الخميس، وتستمر حتى الخميس المقبل.

وشهدت ولايات تيزي وزو وبجاية وجيجل ومناطق أخرى من الجزائر حرائق ​كبيرة تسبَّبت ​في خسائر مادية وبشرية هائلة.