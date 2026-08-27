مجموعة stc تستعرض حلولها المبتكرة خلال «ليب 2026»

تشارك مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي، في مؤتمر «ليب 2026» بصفتها الشريك الاستراتيجي للعام الخامس على التوالي. ويُنظم المؤتمر خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات ـ ملهم تحت شعار «نحو آفاق جديدة» بمشاركة أكثر من 600 شركة ناشئة و1000 متحدث وخبير و1,800 جهة عارضة من حول العالم.

خلال مؤتمر «ليب 2026»، تستعرض stc مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة والبنية التحتية الآمنة وشبكات الاتصالات عالية الأداء التي تدعم مسيرة التحول الرقمي في أبرز القطاعات الحيوية ومؤسسات القطاع العام والفعاليات الكبرى في السعودية. كما تشارك المجموعة في عدد من الجلسات المقررة ضمن برنامج المؤتمر لمناقشة مستقبل قطاع التقنية، وتسليط الضوء على استراتيجيتها لتسريع وتيرة الابتكار في السعودية عبر الاستثمارات الموجّهة.

ويضم جناح stc في المعرض تجارب تفاعلية تتيح للزوار التعرف عن قرب على الاستخدامات العملية لتقنيات المجموعة وأثرها الملموس في مختلف القطاعات. ففي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تقدم المجموعة تصورًا مستقبليًا لـ«المركز اللوجستي المتكامل متعدد الوسائط «Intermodal Mega Hub»، يوضح كيف يمكن للتقنيات الرقمية تعزيز الترابط بين الموانئ والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية، وتحويل الاستثمارات والبنى التحتية القائمة إلى منظومة أكثر ترابطًا وكفاءة، بما يسهم في تسريع تدفق البضائع، ورفع الكفاءة التشغيلية والطاقة الاستيعابية، وتعزيز جاهزية المنظومة اللوجستية في السعودية.

أما في قطاع السياحة، فتستعرض المجموعة حلولًا تشمل الخرائط ثلاثية الأبعاد للجزر، وتجارب الزوار المخصّصة، ومنصة العمليات الذكية «Nucleus»، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتحليل البيانات وأعمال الصيانة لخدمة الموظفين والزوار في مختلف وجهات شركة البحر الأحمر الدولية.

كما تسلط المجموعة الضوء خلال المؤتمر على حلول رقمية متقدمة ترتقي بالمنظومة الرياضية، مثل تمكين الإدارة والتشغيل الذكي للملاعب، وتوظيف حلول إنترنت الأشياء لتعزيز الكفاءة والسلامة والأمن وتجربة الجماهير. وتشمل الحلول أيضًا تزويد الملاعب في مختلف أنحاء السعودية ببنية تحتية آمنة وقدرات سحابية تدعم البث المباشر للمحتوى الرياضي بجودة عالية. كما تدعم stc الرياضيين والمواهب الناشئة من خلال تطبيق اكتشاف المواهب الوطنية، والأجهزة القابلة للارتداء، والحلول المؤتمتة التي تساعد على قياس أداء الرياضيين ودعم عملية اتخاذ القرارات.

وفي قطاع الإنشاءات والعقارات، تقدم المجموعة منظومة متكاملة من الحلول التي تغطي مختلف مراحل المشروع، بدءًا من تطبيق Contractor وفحص امتثال المباني لإدارة المشاريع قبل بدء أعمال الإنشاء، مرورًا بحلول متابعة سير العمل في المشاريع ومراقبة السلامة والتنسيق بين فرق العمل في المواقع، وصولًا إلى حلول إدارة المناطق والمجمعات العمرانية لدعم العمليات وأعمال الصيانة بعد اكتمال البناء.

ويؤكد الحضور المستمر لمجموعة stc في مؤتمر «ليب» على التزامها بتوسيع آفاق التعاون الدولي، ودعم الابتكار، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام لمستقبل القطاع الرقمي في السعودية.