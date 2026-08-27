تسوية مالية تبعد البليهي

أنهت إدارة نادي الهلال علاقتها التعاقدية مع علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية مالية للمدة المتبقية من عقده، وفق ما نشره حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

وأوضح المنشور أنَّ الطرفين وقعا على التسوية التي تنهي ارتباط المدافع الدولي السابق بالنادي العاصمي، قبل عام من نهاية عقده الممتد حتى صيف 2027، ليصبح اللاعب متاحًا للانتقال إلى وجهة جديدة.

وخضع المدافع الدولي السابق «36 عامًا» لبرنامج تدريبي بشكل انفرادي في مقر النادي بالعريجاء بعد خروجه من حسابات المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي للموسم الجاري.

وبدأ البليهي مشواره مع الهلال في يوليو 2017، وأسهم خلال مسيرته مع الفريق في تحقيق 13 لقبًا، منها خمسة ألقاب لدوري المحترفين، وثلاثة ألقاب لكأس الملك، ومثلها لكأس السوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا.

وخاض البليهي بقميص الهلال 263 مباراة في مختلف المسابقات، سجَّل خلالها 23 هدفًا، وصنع ثلاثة أهداف، وفقًا لإحصاءات موقع «ترانسفير ماركت»، فيما شارك خلال الموسم الجاري في سبع مباريات، سجَّل خلالها هدفًا واحدًا.