بوستيكوجلو: تبديل رونالدو مٌخطّط.. العبرة بالشغف.. ولست مسؤول التذاكر

أكد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تفهُّمه شخصية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووصفه بـ «الرياضي المتميز»، مشيرًا إلى التدرُّج في إشراكه حتى يصل إلى مرحلة لعب المباراة كاملة، فيما رأى أن العِبرة في الدعم الجماهيري بالشغف وليس بعدد الحضور.

وخلال مؤتمر صحافي، مساء الخميس داخل مركز «دار النصر»، تحدث الأسترالي عن أداء الفريق ومباراته المقبلة، الجمعة أمام التعاون، ورونالدو ونقاطٍ أخرى، وتلقَّى تهنئة الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام بذكرى ميلاده وإتمامه عامَهُ الـ 61.

وصرّح بوستيكوجلو: «أتفهم شخصية رونالدو وغضبه أمام الاتفاق، كان غاضبًا جدًا بين الشوطين، لكنه قاد اللاعبين في الاحتفال داخل غرفة الملابس بعد المباراة، رونالدو شغوف ويحب الكرة وسعيد للغاية بالنصر».

وخرج «الدون» مُستبدَلًا بعد الشوط الأول من مباراة الاتفاق، الثلاثاء في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وأوضح المدرب أنه خطَّط مسبقًا لإشراك النجم العالمي الكبير لمدة 45 دقيقة في الجولة الثالثة، وقبلها 30 دقيقة في الثانية، مُعلِنًا: «بالتدريج، سوف يلعب بشكلٍ كامل، بالنسبة لي أرى أن بإمكانه لعِب 45 دقيقة حتى يعود لياقيًا، وهو رياضي متميز».

وأبدى بوستيكوجلو رضاه عن مستوى النصر منذ بداية الموسم بعد فترة إعدادٍ وصفها بأنها «غير مثالية».

ولفت إلى جاهزية الفريق بدنيًا وتعامُل اللاعبين بصورة مثالية مع المباريات على الرغم من غياب العديد منهم عن التجريبيات.

وشدّد: «المستوى في تصاعد، أؤمن بقدرات اللاعبين، وطموحنا الفوز دائمًا».

فيما وصف مواجهة الاتفاق، التي كسِبها حامل اللقب 3ـ2 بعد التأخر بهدفين، بأنها مثَّلت تحديًا كبيرًا خاصةً مع اللعِب بـ 10 عناصر خارج الأرض.

وتطرَّق الأسترالي إلى المشجعين النصراويين مؤكدًا أهميتهم ودورهم في تحقيق الفوز خلال الجولة الثالثة، فيما ذكر أنه لن يطالب الجماهير بالحضور فهذه ليست مهمَّته، وأضاف: «لستُ مسؤول تسويق التذاكر في النادي»، مستدركًا: «لكن الجماهير وقفت معنا خلال المباراة الأخيرة وكانت سببًا في عودتنا، والموضوع ليس عددًا بقدر ما هو شغف».

وبعد الفوز خلال الجولات الثلاث الأولى، يواجه النصر ضيفه التعاون مساء الجمعة على ملعب «الأول بارك» لحساب الجولة الرابعة.