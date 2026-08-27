سعوديون بلا ناد.. البليهي ينضم إلى الفرج

لحق المدافع علي البليهي بقائمة اللاعبين السعوديين الذين كانوا مرتبطين بأندية خلال الموسم الماضي، وأصبحوا الآن بلا عقود.

ووفق منشور لحساب «الرياضية ـ عاجل» في منصة «إكس»، وقّعت إدارة شركة نادي الهلال، الخميس، تسوية مالية مع اللاعب انتهت بموجبها العلاقة التعاقدية بينهما.

وجاءت الخطوة بعد أربع مباريات للفريق في الموسم الجديد، بواقع ثلاث ضمن مسابقة دوري روشن السعودي، وواحدة لحساب كأس الملك.

وجاء رحيل المدافع عن الهلال قبل عام من نهاية عقده، الذي كان يمتد حتى صيف 2027.

وانضم البليهي إلى لاعبين سعوديين انتهت عقودهم مع أنديتهم بانقضاء الموسم الماضي، ولم يتمكنوا من إيجاد وجهة جديدة.

وتشمل القائمة عدة أسماء من بينها سلمان الفرج، وعبد العزيز البيشي، وعبد الله الجوعي، وعبد الرحمن السفري، ومهند القيضي وغيرهم.

ويُصنَّف عبد الرحمن غريب، جناح النصر، وراغد النجار، حارس مرمى الفريق ذاته، لاعبين حرّين أيضًا، في ظل استمرار عدم اعتماد عقديهما الجديدين مع «الأصفر»، على خلفية الوضع المالي للنادي.