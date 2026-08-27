إيراولا: ننتظر صفقة الجناح.. وعقلية خاكبو جيدة

يأمل الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن تكتمل صفقة التعاقد مع الجناح، بعد أنباء عن التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان لنقل خدمات الدولي الفرنسي برادلي باركولا.

وكان موقع «ذا أثليتيك» كشف الخميس عن أنَّ ليفربول توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن صفقة اللاعب بقيمة تبلغ نحو 120 مليون جنيه إسترليني «163.18 مليون دولار».

وانضم باركولا «23 عامًا» إلى باريس في 2023، وخاض 152 مباراة مع بطل أوروبا، سجَّل خلالها 39 هدفًا وقدَّم 37 تمريرة حاسمة.

وإذا تمت الصفقة، فسيعزز باركولا قوة هجوم ليفربول الذي يضم السويدي ألكسندر إيساك، والهولندي كودي خاكبو، والإنجليزي ريو نجوموها «17 عامًا»، والإسباني فيكتور مونيوز.

ويسعى النادي إلى تعزيز قوته الهجومية بعد رحيل نجمه المصري محمد صلاح، في الوقت الذي يغيب فيه الفرنسي هوجو إكيتيكي عن الملاعب بسبب الإصابة.

وردًا على سؤال حول سعي ليفربول إلى التعاقد مع باركولا والحاجة إلى تعزيز الجناحين، قال إيراولا للصحافيين الخميس: «كما تعلمون، نحن نحاول التعاقد مع لاعب في هذا المركز. وكما تعلمون لا يمكننا التحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي في الوقت الجاري».

وأضاف: «لكن من الواضح أننا نحاول تعزيز هذا المركز. آمل أن نتمكن من تقديم أخبار سارة قريبًا، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

كما ثارت تكهنات بشأن مستقبل جاكبو، إذ ربطته وسائل الإعلام البريطانية بالانتقال إلى توتنام ومانشستر سيتي.

وقدَّم اللاعب «27 عامًا» أداءً مبهرًا في فترة الإعداد للموسم، وسجَّل هدفًا في تعادل ليفربول 2ـ2 أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة الافتتاحية.

وقال إيراولا عن خاكبو: «عقليته جيدة، وآمل أن نتمكن من الحفاظ عليه عند هذا المستوى، لأنني أعتقد أنَّه كان مؤثرًا جدًّا في مبارياتنا».

واستطرد: «عندما تبدأ فترة الانتقالات، يكون لدينا ما يقارب 30 لاعبًا، ولا يمكنك ضمان أي شيء مع أي شخص».

وسيتولى إيراولا «44 عامًا» مسؤولية الفريق في مباراة رسمية على ملعب أنفيلد للمرة الأولى عندما يستضيف نوتنجهام فورست، السبت، لحساب الجولة الثانية للدوري بعد التعادل 2ـ2 مع نيوكاسل.

وذكر إيراولا: «إنها بالتأكيد لحظة خاصة بالنسبة لي. لقد شعرت بذلك بالفعل خلال فترة الإعداد للموسم.. عندما تبدأ المنافسة بالنسبة لي، سأركز على المباراة والأمور التي يجب أن أفكر فيها. لكنها ستكون لحظة مؤثرة كما ينبغي».

وأوضح: «إنه مكان مميز. كان عليَّ أن أبذل جهدًا كبيرًا للوصول إلى هذا المكان، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام وأن أتمكن من الاستمتاع بالمباراة».