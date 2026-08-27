المصري الثالث.. مرموش يعزز هجوم توتنام

أعلن نادي توتنام الإنجليزي، الخميس، تعاقده مع المهاجم المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الصفقة تتضمن التزامًا بضم اللاعب بصورة نهائية مقابل 50 مليون جنيه إسترليني «67.96 مليون دولار»، إضافة إلى 10 ملايين متغيرات.

ويعد مرموش ثالث لاعب مصري يلعب في صفوف توتنام بعد المهاجم أحمد حسام ميدو 2005ـ2006»، ولاعب الوسط حسام غالي «2006».

ولعب ميدو 61 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا وصنع ستة. أمام غالي فكان نصيبه 34 مواجهة زار فيها الشباك ثلاث مرات وصنع خمسة.

وتعد صفقة مرموش هي الثامنة التي يبرمها توتنام خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، بعد الإيطالي ساندرو تونالي، وماتيوس فيرنانديز، وسافينيو وجان بول هيكس، وماركوس سينسي واندرو روبرتسون، والحارس مارتن دوبرافكا.

وقال مرموش في تصريحات نشرت على موقع النادي الرسمي :«من الرائع أن أكون هنا. أنا متحمس للغاية لبدء مشواري مع الفريق ولا أطيق الانتظار للقاء الجماهير».

ووصف مروموش توتنام بأحد أكبر الأندية في إنجلترا، إن لم يكن في العالم، لافتًا إلى أن المشروع كان جذابًا للغاية بالنسبة له.

وأوضح: «لقد تحدثت إلى المدرب روبرتو دي زيربي، وأعجبني ما طرحه، وأنا متأكد من أن شغفنا باللعبة سيتوافق بشكل جيد للغاية».

بدأ مرموش مسيرته الاحترافية في سن السابعة عشرة مع نادي وادي دجلة المصري في يوليو 2016، قبل أن ينتقل إلى ألمانيا العام التالي للانضمام إلى شباب فولفسبورج. ثم شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في مايو 2020، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى سانت باولي في النصف الثاني من موسم 2020ـ21.

في الموسم التالي مباشرةً، حقق مرموش انطلاقته الأوروبية بانتقاله، إلى شتوتجارت معارًا، وقدم بداية لافتة وسجّل هدفًا في أول مباراة له قبل أن يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد لشهر سبتمبر 2021، والتي فاز بها للمرة الثانية في مارس التالي.

بعد موسم مميز عاد مرموش إلى فولفسبورج وأصبح لاعبًا أساسيًا حيث شارك في 48 مباراة وسجل ستة أهداف.

وفي مايو 2023 انتقل إلى آينتراخت فرانكفورت، وقدّم موسمًا أول استثنائيًا، وسجّل 17 هدفًا في 41 مباراة بجميع المسابقات، وأسهم بالتأهل إلى الدوري الأوروبي.

واستمر تألقه في الموسم التالي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري لشهر سبتمبر 2024، بعد أن أسهم بسبعة من أهداف الفريق الثمانية، مسجلًا خمسة منها. وحصل على الجائزة نفسها مرة أخرى في نوفمبر 2024.

بعد 67 مباراة و37 هدفًا و20 تمريرة حاسمة، انتقل اللاعب إلى مانشستر سيتي في يناير 2025، وشهدت بدايته الرائعة في الدوري الإنجليزي تسجيله ثلاثية في شباك نيوكاسل يونايتد «4ـ0» الشهر التالي.

وفي موسمه الأول مع السيتي، لعب 25 مباراة بجميع المسابقات، مسجلًا ثمانية أهداف، وحصل هدفه في بورنموث مايو 2025 على جائزة الأفضل بالموسم.

وساعد مرموش السيتي في الفوز بكأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ليصل رصيده من الأهداف إلى 16 بجميع المسابقات خلال 62 مباراة.

ومثّل مرموش المنتخب المصري في ثلاث نسخ من كأس الأمم الإفريقية، وكان ضمن تشكيلته بكأس العالم الأخيرة ليرفع رصيده إلى 55 مباراة دولية و11 هدفًا.