أوروبا تدرس مقاضاة إنفانتينو جنائيّا

طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» من محكمة اتحادية أمريكية الإذن للحصول على شهادات ووثائق من هيئات تابعة للهيئة الدولية الحاكمة للعبة في فلوريدا، لاستخدامها في شكوى جنائية يعتزم تقديمها في سويسرا ضد جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا».

وذكر «يويفا» في طلب من طرف واحد بموجب القانون الأمريكي أنه يدرس اتخاذ إجراءات جنائية ضد إنفانتينو، وربما مسؤولين ومستشارين آخرين بـ«فيفا» بشأن خطة تراجع عنها لنقل حقوق تجارية مرتبطة بكأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية إلى شركة تابعة جديدة تسمى «فيفا فوروارد إنتربرايز».

وأوضح أنَّ إنفانتينو أعد المقترح سرًا مع مجموعة صغيرة من المستشارين والمستثمرين، متخطيًا إجراءات الحوكمة المعتادة في الاتحاد، ودون استشارة مجلس «فيفا» أو الاتحادات القارية الإقليمية أو الأعضاء.

ويطلب «يويفا» من المحكمة الأمريكية الإذن للحصول على أوراق ومستندات من كياني «فيفا أمريكاس» و«إف.دبليو.سي 2026 يو.إس»، وهما كيانان تابعان للاتحاد الدولي ومقرهما في فلوريدا، واللذين قد يمتلكان وثائق وشهادات من شهود ذوي صلة بصياغة صفقة الشركة الجديدة وهيكلتها وتقييمها والاعتماد الخاص بها.