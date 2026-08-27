«يويفا» يعلق مقاطعة مسابقات الاتحاد الدولي

علَّق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مؤقتًا تهديده بمقاطعة المسابقات التي ينظمها «فيفا»، بعدما تلقى ضمانات خطية بأن الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية لن تحاول إحياء خطط لبيع حصص في كأس العالم، وذلك وفقًا لبيان صدر الخميس.

وجاء في بيان «يويفا» أنَّ الاتحاد الدولي أكد خطيًّا أنَّ مشروع «فيفا» فوروورد إنتربرايز قد سُحب بشكل نهائي ولا رجعة فيه، وأنه لن يعود إلى الظهور بأي شكل أو تسمية أو مظهر آخر.

وبعد حصوله على الضمانتين اللتين كان قد طلبهما في 30 يوليو، وبعد التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، وافق الاتحاد الأوروبي بالتالي على تعليق، بصورة مؤقتة، انسحاب المنتخبات الأوروبية من مسابقات «فيفا» خلال الموسم المقبل.