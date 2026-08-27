كاريلي: الوقت لا يسعفنا.. وهدفنا النقاط الثلاث

اشتكى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، من ضيق فترة التحضير قبل مواجهة أبها، الجمعة، في رابع جولات دوري روشن السعودي، مشددًا على أهمية الفوز وتصحيح المسار.

ونشر النادي، عبر حسابه في منصة «إكس» تصريحات المدرب خلال مؤتمر صحافي عقده، الخميس، عشية اللقاء، وقال فيه: «فترة التحضير للمباراة قصيرة جدًا بسبب تقارب مواعيد المباريات. خصصنا الأمس للاستشفاء للاعبين الذين شاركوا في اللقاء الماضي، واليوم ركزنا على تنظيم الفريق وتوضيح المطلوب من خلال الاجتماعات والعمل الميداني».

وأضاف: «ندرك أهمية العودة سريعًا إلى تحقيق النتائج وحصد النقاط، خاصة أننا ما زلنا في بداية الدوري، وعلينا أن نحافظ على تركيزنا ونقدم مباراة قوية من أجل تحقيق النقاط الثلاث».

وتابع: «نخوض المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا، ونتطلع إلى حضورهم ومساندتهم في المدرجات، لما لدعمهم من أهمية في تحفيز اللاعبين ومنح الفريق دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديه وتحقيق النقاط الثلاث».

وعجز الفيحاء عن تحقيق أي انتصار خلال ثلاث جولات خسر في أول اثنتين منها أمام نيوم 1ـ2 والهلال 0ـ3، قبل التعادل سلبًا مع التعاون، لينال نقطة واحدة فقط من أصل تسع متاحة.