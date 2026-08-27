إنريكي: سياسة التدوير مستمرة.. وأرفض تصنيف اللاعبين

أكد الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم بسياسية التدوير، مع سعيه لتأكيد هيمنته محليا وأوروبيًا، لإتاحة الفرصة الكافية لإراحة اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم.

واحتفظ باريس بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي الموسم الماضي، بعدما دفع إنريكي بتشكيلتين مختلفتين في كل مسابقة.

وشارك لاعبون أمثال المهاجمين عثمان ديمبلي والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والظهير الأيمن أشرف حكيمي بشكل أساسي في أوروبًا لكنهم ظهروا بشكل أقل في الدوري الفرنسي.

وبلغ ديمبلي، الفائز بالكرة الذهبية، نصف نهائي المونديال مع فرنسا ولم يشارك كثيرًا في استعدادات باريس للموسم الجديد، لكنه لعب في الفوز بكأس السوبر الأوروبية على حساب أستون فيلا والخسارة في كأس السوبر الفرنسية أمام لانس.

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي الخميس: «لا جديد هنا. في العام الماضي، وفي السنوات السابقة، منحنا اللاعبين وقتا للتعافي. بذل ديمبلي جهدا كبيرًا للمشاركة في مباراتي السوبر، وسيكون أساسيًا بالنسبة لنا».

وأضاف :«من المهم التأكيد على أن اللاعبين الذين عادوا بوقت راحة أقل بسبب مشاركتهم في كأس العالم، أمنحهم دائمًا فرصة للراحة. من المهم جدًا معرفة كيفية الابتعاد عن الضغوط والاسترخاء».

وبدأ ديمبلي المباراة الافتتاحية لباريس في الدوري أمام رين لكنه خرج بين الشوطين ليشارك بدلًا منه الوافد الجديد فيران توريس. وكان باريس سان جيرمان متأخرا 0-2 قبل أن يسجل الدولي الإسباني هدفين لينقذ بطل الدوري ويخرج بالتعادل.

وقبل مباراة الجمعة أمام ليل، سُئل المدرب الإسباني عما إذا كان توريس الفائز بكأس العالم قادرًا على إثبات جدارته بمكان في التشكيلة الأساسية. فقال: «بالطبع تحبون تصنيف اللاعبين، هذا أساسي وذاك بديل.. لتحقيق الألقاب بالطريقة التي قمنا بها، أنت بحاجة إلى تشكيلة كاملة. لا يمكن أن تفوز بأي شيء بفريق 11 لاعبا فقط. أنا بحاجة إلى 23 لاعبًا»

وأضاف: «حققنا الكثير بفضل وجود لاعبين مثل جونزالو راموس ولي كانج-إن وكثيرين غيرهم ممن دخلوا التشكيلة. برادلي باركولا أيضا».

ورحل راموس ولي كانج عن الفريق ويبدو باركولا في طريقه للانضمام إلى ليفربول.