«أمريكا المفتوحة».. كارولينا ومنشيك ينتزعان لقب المختلط

فاز الثنائي التشيكي المكوَّن من كارولينا موخوفا وياكوب منشيك، الخميس، على السويسرية بليندا بنتشيتش والإيطالي ​فلافيو كوبولي 6ـ3 و1ـ6 و10ـ6، ليحصدا لقب الزوجي المختلط في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ويحرزا أول ألقابهما في البطولات الأربع الكبرى.

وانطلقت كارولينا ومنشيك بقوةٍ على ملعب آرثر آش حيث أطلق منشيك، المعروف بضربات إرساله القوية، ضربةَ إرسالٍ ساحقةً، تجاوزت بنتشيتش في نقطة الفوز ‌بالمجموعة، ليحسم ‌الثنائي التشيكي المجموعة الافتتاحية في ​أقل ‌من ⁠30 دقيقةً.

وأعادت بليندا ⁠الكرة بضربةٍ ناجحةٍ، لتكسر إرسال الفريق المنافس، وتقود فريقها للتقدم 3ـ1 في المجموعة الثانية، ثم أدركت اللاعبة السويسرية التعادل في نتيجة المجموعات عندما ارتطمت ضربتها الأمامية بطرف الشبكة، لتسقط خلف موخوفا.

وفي شوطٍ فاصلٍ حاسمٍ من عشر نقاطٍ، ساعد ⁠إرسال منشيك القوي، وأداؤه الحاد على الشبكة ‌الفريق التشيكي في ‌السيطرة على المباراة.

وأطلق اللاعب، البالغ 20 عامًا، ​ضربةً مباشرةً من على ‌الشبكة، ليتقدَّم فريقه 8ـ4 قبل أن تسدِّد ‌كارولينا أفضل إرسالٍ لها في المباراة، لتقترب من حسم الفوز باللقب.

وحسم منشيك الفوز بضربة إرسالٍ ساحقةٍ أخرى، وقفز فرحًا بعد حصوله على أول لقبٍ في آخر ‌البطولات الأربع الكبرى الموسم الجاري.

وأنقذ الثنائي موخوفا ومنشيك في وقتٍ سابقٍ ⁠نقطتين للفوز بالمباراة ⁠أمام الروسيين ميرا أندريفا وأندريه روبليف في مباراة قبل النهائي، ليضمنا مكانهما في النهائي.

وقالت كارولينا، بينما كان الثنائي يرتديان سترات أديداس متطابقة باللون العنابي خلال حفل التتويج باللقب: «أعتقد أن الملابس المتطابقة، هي التي صنعت الفارق لنا في النهاية».