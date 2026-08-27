قبل الهلال.. فولجيني يدعم الخليج وكينج تحت الاختبار

حصل الفرنسي أنجيلو فولجيني، لاعب وسط فريق الخليج الأول لكرة القدم، على الضوء الأخضر للمشاركة أمام الهلال، الجمعة، في رابع جولات دوري روشن السعودي، فيما لا تزال فرص زميله النرويجي جوشوا كينج، رأس الحربة، مشروطة بعبوره فحصًا طبيًا قبل اللقاء بساعات حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وأظهرت فحوصات طبية خضع لها فولجيني تماثله للشفاء من الإصابة العضلية التي تعرض لها عقب العودة من معسكر هولندا الإعدادي وأبعدته عن جميع مباريات الفريق منذ بداية الموسم.

ووفق المصادر، أصبح القرار في يد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، للاختيار ما بين الاعتماد على اللاعب الفرنسي أساسيًا، أو الاحتفاظ به ورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

أما كينج، فلا يزال الجهاز الفني بانتظار التأكد من سلامته بعد الإصابة التي تعرَّض لها خلال مواجهة الفريق مع أبها، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، واضطرت المدرب إلى استبداله في الدقيقة 73.

وطبقًا للمصادر، سيخضع المهاجم إلى فحص طبي صباح يوم المباراة في أحد مستشفيات المنطقة الشرقية، وعلى ضوء النتائج سيتحدَّد مدى قدرته على اللعب.

وسجَّل كينج هدف الخليج الوحيد في مرمى مضيّفه أبها الذي استطاع الرد لاحقًا لتنتهي المباراة بالتعادل 1ـ1.

في سياق متصل، انضم المهاجم ثامر الخيبري إلى معسكر الخليج، وأصبح تحت تصرف جوميز، بعد إعلان إدارة النادي، الخميس، نجاحها في تجديد إعارته من نيوم، وتسجيله ضمن قائمة الفريق المكونة من 25 لاعبًا.