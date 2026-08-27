سادس صفقة مصرية بين فرق الدوري الإنجليزي

سجَّل المهاجم المصري عمر مرموش سادس صفقة انتقال للاعبٍ من بلاده داخل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعير مرموش، الخميس، من مانشستر سيتي إلى توتنام هوتسبير لموسمٍ واحد مع إلزامية الشراء مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

بذلك، يفتح المهاجم، البالغ من العمر 27 عامًا، صفحة المحطة الإنجليزية الثانية في مشواره الكروي، بعدما أمضى موسمًا ونصف الموسم بقميص «السيتي» الذي أشركه في 62 مباراة، أحرز خلالها 16 هدفًا وصنع 6.

وللمرة السادسة، ينتقل لاعبٌ مصري من نادٍ إلى آخر داخل «البريميرليج»، الدوري الأقوى في العالم الذي انطلق عام 1992.

وكان أحمد حسام ميدو، المهاجم الدولي المعتزل، بطل ثلاثٍ من الحالات الخمس السابقة.

وانضم ميدو إلى توتنام هوتسبير قادمًا من إيه إس روما الإيطالي، وبعد موسمين ونصف الموسم مع الفريق اللندني، بيع عقدُه خلال صيف 2007 إلى ميدلسبروه، الذي أعاره إلى ويجان أثليتيك، مطلع عام 2009، وإلى وست هام يونايتد، مطلع 2010.

وفي كل مرةٍ انتقل فيها ميدو من فريق إنجليزي إلى آخر، كان الناديان طرفا الصفقة ينشطان في الدوري الممتاز.

وأنهى المهاجم المصري مسيرته الكروية في فريق بارنسلي الإنجليزي، الذي كان مُشارِكًا وقتها في دوري «التشامبيونشيب»، لكنه قدِم إليه من الزمالك في بلاده خلال صيف 2012.

وانتقل المصري أحمد المحمدي، الظهير الدولي المعتزل، من سندرلاند إلى هال سيتي خلال صيف 2013 في مٌستهلِّ موسمٍ شَهِد حضور الفريقين على صعيد «البريميرليج».

وأعير اللاعب قبل ذلك بعامٍ إلى هال سيتي، الذي تمسَّك به وحوَّل الإعارة إلى انتقالٍ دائم بعد إسهام الظهير في الصعود إلى الدوري.

وغادر المحمدي صفوف هال خلال صيف 2017 منتقلًا إلى أستون فيلا، لكن الأخير كان مُشارِكًا وقتها في دوري «التشامبيونشيب».

ويُجدِّد مرموش حضور اللاعبين المصريين بشعار «السبيرز»، بعد ميدو وحسام غالي، لاعب الوسط الدولي المعتزل، الذي مثَّل الفريق ذاته وأعير إلى ديربي كاونتي داخل «البريميرليج»، مطلع عام 2008، قبل القدوم إلى النصر السعودي.

وأصبح مهاجم توتنام الجديد أول لاعبٍ مصري ينتقل من أحد الأندية الإنجليزية الستة الكبرى «البيج 6» إلى آخر من المجموعة ذاتها.

ويُطلَق وصف الستّة الكبار في «البريميرليج» على مان سيتي، وليفربول، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، وأرسنال، وتوتنام هوتسبير، بوصفها الأكثر حضورًا في المراكز الستة الأولى من جدول الترتيب.