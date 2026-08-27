بعد 21 عاما.. جوريتسكا أول ألماني في فيلا

عزز نادي أستون فيلا الإنجليزي صفوف فريقه الأول لكرة القدم بالألماني ليون جوريتسكا، لاعب الوسط، في صفقة انتقال مجانية عقب انتهاء عقده عن بايرن ميونيخ.

ومن المتوقع أن يعزز اللاعب خط وسط فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري بعد رحيل عدد من لاعبيه، بينهم البلجيكي يوري تيليمانس ومورجان روجرز اللذان رحلا إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي.

ويعد جوريتسكا الألماني الأول في الفريق منذ 21 عامًا بعد رحيل توماس هيتزلسبيرجر «2000-2005» وشتيفان باينلش وماتياس برايتكرويتز «1992-1994»، لاعبي الوسط، الذين شاركوا في ما مجموعه 144 مباراة، حسب «ترانسفير ماركت».

وكان جوريتسكا «31 عامًا» انضم إلى بايرن ميونيخ في 2018 قادمًا من شالكة. ويصل في فيلا بعد ثمانية مواسم قضاها مع بايرن شارك خلالها في 312 مباراة و51 هدفًا.

وتوج اللاعب مع البايرن بـ 17 لقبًا أبرزها سبعة في الدوري وآخر في دوري الأبطال، بالإضافة إلى كأس ألمانيا ثلاث مرات. وستكون هذه التجربة الأولى له خارج ألمانيا.

على الصعيد الدولي مثّل جوريتسكا المنتخب الألماني في 37 مباراة وظهر ثلاث مرات في كأس العالم. وسيرتدي اللاعب القميص رقم 27 مع فريقه الجديد.

وبعد انضمامه إلى الـ «فيلانز» لمدة ثلاثة مواسم بحسب «سكاي سبورت» ألمانيا، لا يستطيع جوريتسكا الانتظار للعودة إلى ملعب B6 حيث يستعد النادي للعودة إلى المنافسة الأوروبية الكبرى.

وقال جوريتسكا في مقابلة مع قناة النادي التلفزيونية إنه يتذكر الأجواء المميزة للغاية والطاقة المجنونة في ملعب أستون فيلا عندما لعب ضد الفريق في دوري الأبطال. وخسر البايرن مباراته تلك بهدف دون رد في أكتوبر 2024،



وأوضح: «بالنسبة لنا، مع بايرن لم تكن أفضل تجربة مررنا بها. أما بالنسبة لكم، فربما كانت من أفضل التجارب. أتطلع حقًا إلى عيش ليالٍ كهذه مرة أخرى».

بعد مشاركته في كأس العالم الأخيرة، أتيحت له الفرصة للتفكير في خطوته التالية بعد انتهاء عقده مع البايرن، وقال: «لقد حظيت بإجازة طويلة نسبيًا، وكانت عملية استكشاف ما أريده حقًا عملية طويلة. منذ اللحظة الأولى، شعرت بشعور جيد للغاية، وأنا سعيد جدًا لوجودي هنا».

وأضاف: «استغرق الأمر مني بعض الوقت لأكتشف ما أريد فعله حقًا في خطوتي التالية، وهنا، منذ اللحظة الأولى، شعرت بشعور جيد. أنا أقدر حقًا وجودي هنا».