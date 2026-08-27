بدء تسجيل أشواط هجن مهرجان ولي العهد

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن بدء التسجيل في أشواط الهجانة «رجال وسيدات» ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 2026 في نسخته الثامنة، التي تنطلق منافساتها الميدانية في الثالث من سبتمبر المقبل على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات للهجن.

وأوضح الاتحاد أن فترة استقبال طلبات المشاركة تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك في تمام الـ 06:00 مساءً كحد أقصى لإغلاق باب التسجيل الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريعة «QR Code» المخصّص للماراثون.

وطبقًا وكالة الأنباء السعودية «واس» تتضمن منافسات الهجانة العام الجاري أربعة أشواط رئيسة تم توزيعها على النحو التالي: الشوط الأول: حيل وثنايا بكار «فئة الرجال»، الشوط الثاني: زمول وثنايا قعدان «فئة الرجال»، الشوط الثالث والرابع: سباق الهجانة «فئة السيدات».

ورصدت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز مالية قيمة ومحفزة للماراثون تبلغ قيمتها الإجمالية 620 ألف ريال، بواقع 155 ألف ريال لكل شوط من الأشواط الأربعة، حيث ينال صاحب المركز الأول جائزة كبرى بقيمة 50 ألف ريال، وتتدرج المكافآت النقدية تنازليًا لتشمل أصحاب المراكز العشرة الأولى في كل شوط، وصولاً إلى 5 آلاف ريال للمركز العاشر.

وحددت اللجنة المنظمة مجموعة من الشروط والضوابط لقبول المتقدمين، وفي مقدمتها ألا يقل عمر الهجان عن 18 عامًا «بالتقويم الميلادي»، مع إلزامية إرفاق الوثائق الرسمية وتشمل: الهوية الوطنية، بطاقة الهجان، شهادة الآيبان البنكي مطابقة لاسم المشارك، وتحديد فصيلة الدم، بالإضافة إلى تسجيل البيانات الكاملة للمطية والمالك ورقم الشريحة الإلكترونية الخاصة بها، مع توقيع إقرار إلكتروني بصحة البيانات المقدمة لتجنب الاستبعاد والمسؤولية القانونية.