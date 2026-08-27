مدافع ومحور أجنبيان في حسابات الاتفاق.. ونكوتا مفتاح التسجيل

تستهدف إدارة نادي الاتفاق التعاقد مع محترفَين أجنبيين قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، أحدهما قلب دفاعٍ، والآخر لاعب وسطٍ «محور»، بناءً على طلب المدرب الأسترالي آرثر باباس، حسبما كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ويملك الفريق خانةً شاغرةً لمحترفٍ أجنبي، فيما يحتاج إلى إفراغ أخرى لضم ثنائي غير سعودي إلى قائمته.

ومن أجل ذلك، ينتظر الجهاز الفني، حسبَ المصادر، الاستغناء عن الجناح الجنوب إفريقي موهاو نكوتا، الذي يغيب منذ أواخر الموسم الماضي بداعي إصابةٍ في الركبة.

ميدانيًّا، استأنف لاعبو الاتفاق تدريباتهم بعد راحةٍ لمدة يومٍ واحدٍ منحها لهم الجهاز الفني غداة الخسارة أمام النصر، الثلاثاء الماضي، بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين.

وقسَّم باباس اللاعبين إلى مجموعتين، ضمَّت الأولى العناصر التي شاركت في المباراة، وأخضعها لتمارينَ استشفائيةً، فيما أدَّت الثانية تدريباتٍ فنيةً وتكتيكيةً، أعقبها مناورةٌ في منتصف الملعب.