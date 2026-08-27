القادسية ينقل مارتين إلى كالاماتا

وافقت إدارة شركة نادي القادسية على انتقال الإسباني آرون مارتين، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بصورةٍ نهائيةٍ إلى كالاماتا اليوناني، وفق ما أعلنه النادي الشرقي، الخميس.

وتُنهي الخطوة ارتباط اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا، بالقادسية بعد نحو عامٍ ونصف العام من شراء عقده من تينيريفي الإسباني، إذ انضم إلى النادي يناير 2025 بعقدٍ يمتدُّ حتى صيف 2028 قبل أن يستمر مع فريقه السابق على سبيل الإعارة إلى نهاية موسم 2024ـ2025.

وخاض مارتين الموسم الماضي تجربةَ إعارةٍ ثانيةً مع ميرانديس، في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وشارك معه في 20 مباراةً، سبعٌ منها بصفةٍ أساسيةٍ بإجمالي 635 دقيقةً قبل أن يعود إلى القادسية بنهاية الموسم.

وعلى الصعيد الدولي، سبق للاعب تمثيل منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا في مباراتين. وغادر القادسية إلى كالاماتا، ليبدأ محطةً جديدةً في مسيرته الاحترافية بالملاعب اليونانية.