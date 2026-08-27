قرعة «الأبطال».. باريس يواجه برشلونة.. وأرسنال والريال في سيناريو معاد

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت الخميس في إمارة موناكو، عن مواجهات قوية لباريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب الموسمين الماضيين أمام برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي وأستون فيلا الإنجليزيين من ضمن ثماني مباريات سيخوضها في دور المجموعة الموحدة.

وستلعب مباريات المرحلة الأولى بين الثلاثاء والخميس 8-10 سبتمبر المقبل، ومواجهات المرحلة الأخيرة في أواخر يناير. ومن المتوقع أن يُعلن الاتحاد القاري للعبة عن البرنامج الكامل للمباريات السبت.

وسيواجه باريس، الذي تُوج باللقب بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح في نهائي مايو الماضي، أيضًا كلًا من روما الإيطالي وغلطة سراي التركي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي وفياريال الإسباني وكومو الإيطالي.

وسينتقل فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي مرتين إلى إنجلترا لمواجهة سيتي وفيلا. وسبق لفريق العاصمة الفرنسية أن فاز عليهما في طريقه للفوز باللقب للمرة الأولى في 2025.

كما سيزور باريس، وإسبانيا لمواجهة فياريال، وإيطاليا للقاء كومو الذي يشرف عليه الإسباني سيسك فابريجاس.

كما أوقعت القرعة أرسنال، بطل إنجلترا، في مواجهة نارية أمام ريال مدريد الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي، إضافة الى صباح الأذري الذي تخطى مرحلة التصفيات ليبلغ القرعة الرئيسة للمرة الأولى في تاريخه.

وكان أرسنال وريال مدريد اصطدما في ربع نهائي الموسم قبل الماضي، وفاز الفريق الإنجليزي ذهابًا 3-0 على ملعبه، و2-1 في العاصمة الإسبانية.

وينتظر الـ «جانرز» سلسلة مباريات صعبة خارج ملعبه بمواجهة العملاق الألماني بايرن ميونيخ، ريال بيتيس الإسباني، نابولي الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

بدوره، يستضيف ليفربول الإنجليزي، أتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين وبورتو البرتغالي ولنس الفرنسي، فيما يحلّ ضيفًا على إنتر ميلان بطل إيطاليا، وكلوب بروج البلجيكي وفنربخشة التركي ولاسك النمسوي، الذي يشارك للمرة الأولى بدور المجموعة.

أما مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي لم يكن ضمن المستوى الأول للفرق في القرعة، فسيستضيف بايرن وروما ولايبزيج الألماني وصباح الأذري، إلى جانب مواجهات خارج ملعبه أمام أتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين وسبورتينج البرتغالي وكومو.

ومن بين أبرز المواجهات الأخرى، يحلّ مانشستر سيتي ضيفًا على برشلونة، فيما يستضيف ريال مدريد إنتر ميلان الإيطالي.

أما أستون فيلا الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي، فيتوجه إلى برشلونة، بينما يستضيف دورتموند، إضافة إلى مواجهته عملاقي إسطنبول غلطة سراي وفنربخشة.

وبلغ فنربخشة دور المجموعة للمرة الأولى منذ موسم 2008ـ2009، بعدما أقصى ليون الفرنسي من التصفيات الأسبوع الجاري.

وتشهد النسخة الجارية أيضًا ظهور أسماء جديدة في المسابقة القارية المرموقة، أبرزها كومو، الذي قلب التوقعات في الدوري الإيطالي متأهلًا على حساب أندية رنانة كيوفنتوس، وصباح، فيما بلغ لاسك المرحلة بعد انتصار مثير وتحويله تأخره أمام سلتيك الإسكتلندي في التصفيات إلى فوز.

كما نجح فيكينج، بطل النرويج الموسم الماضي، في بلوغ دور المجموعة، وحصل على سلسلة لافتة من المباريات بمواجهة بايرن وأتلتيكو وأستون فيلا ونابولي.

وهذه هي النسخة الثالثة من دوري أبطال أوروبا منذ اعتماد النظام الجديد، حيث يضم دور المجموعة 36 فريقًا في مجموعة واحدة وفق نظام الدوري، ويخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين.

وتنظم المباراة النهائية الموسم الجاري على ملعب ميتروبوليتانو في مدريد في الخامس من يونيو 2027.