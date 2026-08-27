بوستيكوجلو يغيّر مكان مارتينيز ويستدعي 21

استدعى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، 21 لاعبًا لمعسكرٍ داخل أحد الفنادق، مساء الخميس، عشيّة مواجهة التعاون، الجمعة في الرياض ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي، على أن يستبعد أحدهم قبل انطلاق المباراة بعدَّة ساعات.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، يُفكِّر بوستيكوجلو في إشراك المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز ظهيرًا أيسر أمام «السكري» وإعادة الفرنسي محمد سيماكان، الذي تعافى من شد عضلي بسيط، إلى عمق الدفاع بجانب عبد الإله العمري، على أن يستمر نواف بوشل في مركز الظهير الأيمن.

وأفادت المصادر باستدعاء الأسترالي 21 لاعبًا للمعسكر، هم نواف العقيدي، الذي سيلعب أساسيًا، وعبد الرحمن العتيبي «حراسة المرمى»، سالم النجدي، محمد سيماكان، نواف بوشل، إينيجو مارتينيز، عبد الإله العمري، ونادر الشراري «الدفاع»، البرتغالي سامو كوستا، البرازيلي أنجيلو جابرييل، عبد الملك الجابر، عبد الله الخيبري، وسامي النجعي «الوسط»، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرتغالي جواو فيليش، السنغالي ساديو ماني، الفرنسي كينجسلي كومان، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان، راكان الغامدي، وسعد حقوي «الهجوم».

والتزامًا بالحد الأقصى لعدد اللاعبين في قائمة يوم المباراة، يستبعِد الجهاز الفني لاعبًا من المستدعين، سيكون على الأرجح أحد اللاعبين الشُبّان.

واختتم الفريق استعداداته للمباراة بحصة تدريبية داخل مركز «دار النصر»، مساء الخميس، توجَّه بعدها اللاعبون إلى الفندق للمبيت. وأظهرت الحصة اتجاه المدرِّب إلى تغيير مركز مارتينيز وإعادة سيماكان، الذي غاب عن آخر مباراتين، إلى المجموعة الأساسية.

وافتتح حامل اللقب منافسات الدوري بالفوز على الفتح 3-0 والرياض 4-0 والاتفاق 3-2، ضمن الجولات الثلاث الأولى.