يواجه الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل اللقب، طريقًا مملوءًا بالتحديات للوصول إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في نيويورك، بينما تنتظر البيلاروسية أرينا سبالينكا مهامُّ شاقةٌ ​في سعيها لتحقيق اللقب للعام الثالث على التوالي عقب سحب القرعة، الخميس.

وجاء ألكاراز، العائد إلى منافسات الفردي بعد غيابٍ استمر خمسة أشهرٍ بسبب إصابة في المعصم، في النصف السفلي الأقوى من قرعة فردي الرجال إلى جانب نوفاك ديوكوفيتش، بطل أمريكا المفتوحة السابق، ودانييل ميدفيديف، وستان فافرينكا، ومارين شيليتش.

ويستهلُّ المصنَّف الثاني ‌الإسباني مشواره في ‌آخر البطولات الأربع الكبرى ​بمواجهة ‌رومان ⁠سافيولين، ​وقد يلتقي أرتور فيس، أو بن شيلتون في دور الثمانية قبل مواجهةٍ محتملةٍ في المربع الذهبي أمام ديوكوفيتش، أو ميدفيديف، أو فرنسيس تيافو، أو براندون ناكاشيما.

ويبدأ ديوكوفيتش، الفائز بلقب أمريكا المفتوحة أربع مراتٍ والساعي إلى لقبه الـ 25 في البطولات الأربع الكبرى لتعزيز رقمه القياسي، مشواره في البطولة أمام ⁠الأرجنتيني ماريانو نافوني، وفي حال تأهله ‌سيواجه فافرينكا، أو ماتيو بيريتيني في ‌الدور الثاني.

أما ألكسندر ​زفيريف، المصنَّف الأول، الذي حقق لقبه ‌الأول بالبطولات الكبرى في رولان جاروس العام الجاري، ‌فيبدأ مشواره أمام لورينسو سونيجو، وقد يواجه لورينسو موزيتي في الدور الرابع.

وفي ‌منافسات السيدات، تلعب سبالينكا، المصنَّفة الأولى، أمام الكولومبية كاميلا أوسوريو في مباراتها الافتتاحية، مع ⁠احتمال صدامٍ في ⁠دور الثمانية مع ليندا نوسكوفا، بطلة ويمبلدون، ومواجهةٍ في الدور قبل النهائي أمام المتألِّقة جيسيكا بيجولا التي أنهت مشاركتها وصيفةً للبطلة في بطولتين إعداديتين لأمريكا المفتوحة.

وقد تتضمَّن مسيرة سبالينكا في البطولة مواجهةً في الدور الثاني أمام ريناتا زارازوا قبل أن تلعب أمام باربورا كريتشيكوفا، وديانا شنايدر حال تأهلهن إلى الدورين التاليين، وإذا سارت القرعة وفقًا للتصنيف، فستخوض مباراة اللقب أمام إيلينا ريباكينا.

وجاءت الأمريكية كوكو جوف، بطلة أمريكا المفتوحة سابقًا والمصنَّفة الرابعة، إلى نيويورك ​عقب تتويجها بلقب ​سينسيناتي، وحلَّت في النصف السفلي من القرعة، وقد تلتقي أماندا أنيسيموفا في دور الثمانية.