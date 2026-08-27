النصراويون يحتفلون.. وبوستيكوجلو يطالب بهدية أخرى

احتفل لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الخميس، بذكرى ميلاد مدرّبهم الأسترالي آنج بوستيكوجلو، قبل انطلاق حصة تدريبية في الرياض اختتموا بها استعداداتهم لمواجهة التعاون، الجمعة ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي.

وردَّد اللاعبون بصورة جماعية عند دخول المدرّب إلى ملعب التدريبات: «يوم ميلاد سعيد لك». بعدها، أطفأ الأسترالي شمعةً فوق كعكة أُحضِرت بهذه المناسبة، وشكر فريقَه، عادًّا الفوز على الاتفاق، الثلاثاء، بمثابة الهدية له قبل إتمامه عامه الـ 61، لكنه طلب هدية أخرى، في إشارةٍ إلى مباراة التعاون المقرَّرة على «الأول بارك».

وقال: «يوم ميلادك في كرة القدم له دائمًا شعور خاص بسبب شعور العائلة.. قدمتم لي هدية رائعة في المباراة الماضية لكنني أريد المزيد، أريد هدية أخرى غدًا، وسأكون سعيدًا جدًا بها».

وبعد التأخّر 0ـ2، قلب النصر تأخره في الدمام وفاز بـ 10 لاعبين 3ـ2 على الاتفاق.

ووُلِد بوستيكوجلو، الذي تولى تدريب الفريق الصيف الجاري، في 27 أغسطس 1965.

وتحت قيادته، كسِب «الأصفر»، حتى الآن، جميع مبارياته، جامعًا 9 نقاطٍ في الدوري فيما تأهل إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.