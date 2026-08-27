أزمة طيران تربك الخليج.. وتدريب واحد قبل الهلال

فرضت اضطرابات مواعيد الطيران على فريق الخليج الأول لكرة القدم قصر تحضيراته لملاقاة الهلال، الجمعة، على حصة تدريبية وحيدة خاضها في أبها، بعدما تأخرت عودته إلى الدمام، قبل تأمين طائرة خاصة لنقله، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وكان مقررًا عودة الفريق الشرقاوي إلى الدمام مباشرةً عقب تعادله مع أبها 1ـ1 على أرض الأخير، الثلاثاء الماضي، ضمن ثالث جولات دوري روشن السعودي، إلا أن تأجيل الرحلة أكثر من مرة أبقاه في المدينة الجنوبية انتظارًا لحل المشكلة.

ووفقًا للمصادر، تدخلت وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لمعالجة الوضع، ونسقا لتأمين طائرة خاصة نقلت الفريق الشرقاوي من أبها، وهبطت به في مطار الدمام عند الـ 05:00 من مساء الخميس، قبل نحو 24 ساعة فقط من مباراته مع الهلال على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن رابع جولات الدوري.

وأجبر التأخير البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق، على إلغاء الحصة الاستشفائية التي كانت مقررة خلال اليوم التالي للمباراة، والاكتفاء بتدريب وحيد في أبها عند الـ 10:00 من صباح الخميس.

وفي غضون ذلك، رفعت إدارة نادي الخليج طلبًا بتأجيل المباراة إلى رابطة دوري المحترفين التي قابلته بالرفض. وعزت المصادر رفض الطلب إلى ازدحام الروزنامة المحلية وضغط مباريات الهلال خلال الجولات المقبلة، لا سيما أن الرابطة سبق لها تأجيل مواجهة «الأزرق» والأهلي في الجولة الثالثة، بسبب ارتباط الأخير بمشاركة خارجية، ما ضيّق هامش إجراء تأجيلات جديدة في هذه المرحلة المبكرة من المسابقة.

ولم يُجرِ الخليج أي تحضيرات في الدمام بعد وصوله، واكتفى بالمبيت عشية اللقاء، معتمدًا على التدريب الوحيد الذي أدّاه في أبها.