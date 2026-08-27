ماساي تحطم الرقم القياسي

سجَّلت العدَّاءة الأمريكية ماساي راسل، البطلة الأولمبية، رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا في سباق 100 متر حواجز سيدات خلال لقاء زيوريخ ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، الخميس.

وأنهت اللاعبة، البالغة 26 عامًا، السباق بزمن 12.09، لتحطم الرقم القياسي السابق «12.12» الذي سجَّلته النيجيرية توبي أموسان خلال بطولة العالم في يوجين عام 2022.

في حين حطم البرازيلي أليسون دوس سانتوس الرقم القياسي العالمي لسباق ​400 متر حواجز رجال بعد أن انطلق متقدِّمًا على منافسيه في آخر 100 متر، ليقطع المسافة في 45.80 محطِّمًا الرقم القياسي السابق ‌«45.94» الذي سجله النرويجي ​كارستن ‌وارهولم ⁠في ​أولمبياد طوكيو عام 2021.

ودائمًا ما كان دوس سانتوس، البالغ 26 عامًا، أحد العدَّائين القلائل القادرين على تحطيم رقم وارهولم، إذ فاز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم ⁠2022، والفضية في 2025، كما ‌حصد الميدالية البرونزية الأولمبية في ​2021 و2024.

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