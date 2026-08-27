بخيت يتوّج بلقب بطولة قطر الآسيوية

حقَّق عبد الله بخيت، لاعب المنتخب السعودي للإسكواش، لقب بطولة قطر الآسيوية للناشئين، التي جرت خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الجاري، بمشاركة 26 لاعبًا في فئة تحت 11 عامًا من تسع دولٍ، و32 لاعبًا في فئة تحت 13 عامًا من 11 دولةً.

و طبقًا لحساب الاتحاد السعودي للإسكواش في منصة «إكس»، جاء تتويج اللاعب السعودي بالبطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على الكويتي عدنان الشمري 3ـ1 بعد مواجهةٍ قويةٍ.

وكان بخيت بدأ مشواره في البطولة من دور الـ 16 حيث تفوَّق على الباكستاني راحيل خان 3ـ0، ثم تغلَّب في دور الثمانية على القطري غانم البدر، وتجاوز في دور الأربعة الكويتي محمد العوضي 3ـ2.

وعلى الجانب الآخر، حلَّ حسين الخويلدي سابعًا في البطولة بعد خسارته أمام الماليزي إيمان ديلان، المصنَّف الأول.

من جهته، وصف الدكتور عادل العقيلي، رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش، فوز اللاعب عبد الله بخيت بالبطولة الآسيوية، فئة تحت 11 عامًا، بأنه «ولادة نجمٍ جديدٍ في لعبة الإسكواش السعودية»، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يجسد جهود الاتحاد في صناعة أبطالٍ جددٍ على غرار النجم محمد آل نصفان الذي بات أحد أهم لاعبي الإسكواش عالميًّا.