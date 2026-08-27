الاتحاد.. الشنقيطي يتجاوز الاختبارات والموسى يعود

تجاوز مهند الشنقيطي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الاختبارات الميدانية التي خضع لها الأربعاء، الماضي، للتأكد من مدى قدرته على المشاركة أمام الفتح السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ الشنقيطي «27 عامًا» تعافى من إصابة جدار البطن التي غيبته عن المشاركة أمام النجمة في دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، وكذلك مواجهتي القادسية والحزم في الجولتين الثانية والثالثة من الدوري.

إلى ذلك، شارك سعد الموسى، مدافع الفريق، للمرة الأولى في التدريبات بعد غياب دام نحو 10 أشهر، عقب تعرضه لكسر في الكاحل في نوفمبر الماضي.

وافتتح الاتحاد منافسات الموسم الرياضي بضمان التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي في «ملحق آسيا» 4ـ1، وتعادل أمام الخلود في الجولة الافتتاحية من الدوري 1ـ1، قبل تحقيق الفوز على النجمة في دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، وكسب القادسية والحزم دوريًّا.