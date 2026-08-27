صغار اليد يختتمون تحضيرات ربع نهائي الآسيوية

اختتم المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين، الخميس، تحضيراته الميدانية لمواجهة نظيره البحريني ضمن الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية الحادية عشرة الجارية حاليًا في الأردن، طبقًا لحساب الاتحاد المحلي للعبة.

وحل صغار أخضر اليد في المركز الرابع للمجموعة الثانية، وهو المركز الذي ضمن له رسميًا العبور إلى الدور ربع النهائي.

وخاض الأخضر 4 مواجهات متباينة في دور المجموعات، بعدما خسر أمام قطر واليابان تواليًا قبل تحقيقه فوزًا مستحقًا على سوريا، ونال فيها اللاعب علي الخليف جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وعاد الأخضر ليخسر بصعوبة أمام الكويت بفارق هدفين فقط.

وتأهلت إلى ربع النهائي إلى جانب المنتخب السعودي من المجموعة الثانية منتخبات قطر، إيران، الكويت. وبناءً على هذا الترتيب، ضرب الأخضر موعدًا قويًا في الدور ربع النهائي، حيث سيلتقي، الجمعة، المنتخب البحريني متصدر المجموعة الأولى.