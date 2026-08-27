الجبلين يكسب الجيل.. وجدة يسجل الانتصار الثاني

حقق فريق الجبلين الأول لكرة القدم انتصاره الأول في دوري الدرجة الأولى للمحترفين، بعد تغلبه على الجيل 1ـ0، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية، مستفيدًا من هدف الرأس أخضري يانيك سيميدو عند الدقيقة 68.

ودخل الجبلين المواجهة بحثًا عن التعويض بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام العلا 1ـ3، قبل أن ينجح في حسم المباراة خلال الشوط الثاني، ويرفع رصيده إلى ثلاث نقاط.

وفي مواجهة أخرى، واصل جدة بدايته القوية بالفوز على النجمة 1ـ0، بفضل هدف كرست إيفو عند الدقيقة 80، ليضيف الفريق انتصاره الثاني تواليًا بعد انتصاره في الجولة الأولى على هجر 3ـ0، ليرفع رصيده إلى ست نقاط.

واحتكمت المواجهة الثالثة الخميس للتعادل 1-1 بعدما افتتح مشاري المعيب، لاعب الجندل، التسجيل عند الدقيقة 28، قبل أن يدرك دينيس سيساح، لاعب الصقر، التعادل في الدقيقة 90+1، ليتقاسم الفريقان نقطتي المباراة.