أرتيتا: لا تحدثوني عن ألفاريز.. وجيماريش وكونساه متاحان

رفض الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، التعليق على تقارير تربط النادي بالتعاقد مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، لكنه ألمح إلى احتمالية مشاركة الوافدين الجديدين برونو جيماريش وإزري كونساه أمام أستون فيلا الإثنين بالدوري الممتاز.

ويعاني ألفاريز، من رفض ناديه انتقاله إلى برشلونة وتأزمت العلاقة بين الطرفين، فيما تردد أن النادي الإسباني سيسمح فقط برحيل اللاعب إلى أرسنال أو أي نادٍ آخر.

لكن أرتيتا رفض الخوض في التكهنات المحيطة بألفاريز، وقال في مؤتمر صحافي الخميس: «لا تذهبوا إلى هذا الاتجاه. لن أدلي بأي تعليقات حول لاعبين من أندية أخرى».

وردًا على سؤال عما إذا كان قد تحدث شخصيًا إلى المهاجم الأرجنتيني، أضاف أرتيتا :«تعلمون أنني لن أدلي بتعليقات علنية حول ذلك لأن هذا يعني عملًا مختلفًا».

وقال أرتيتا: «جيماريش قد يكون متاحًا، نعم. إنه في الملعب ويشارك في التدريبات. لكننا بحاجة إلى إدارة الحمل التدريبي للوصول به إلى يوم الإثنين وهو في أفضل حالة ممكنة لاختياره في التشكيلة».

وغاب لاعب الوسط البرازيلي جيماريش «28 عامًا»، الذي انضم من نيوكاسل ، عن الفوز على كوفنتري سيتي الأسبوع الماضي في الجولة الأولى للدوري إثر إصابة خفيفة تعرض لها في مباراة درع المجتمع أمام مانشستر سيتي.

وأكد أرتيتا أيضًا أن المدافع الإنجليزي كونساه، الذي وصل الأسبوع الماضي، متاح للعب أمام فريقه السابق.

وأوضح أن حجم تشكيلة أرسنال الحالية يؤثر على قرارات الاختيار، وسط تكهنات حول إمكانية رحيل المهاجمين البرازيليين جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس ولاعب الوسط إيثان نوانيري.

وقال: «الجميع يعلم ويدرك مدى محبتنا لمارتينيلي. ومهما كانت النتيجة، فستكون بناءً على موافقة الجميع».