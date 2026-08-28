بـ 45 مليونا.. ديلاب يدخل تاريخ فورست

عزَّز نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي صفوف فريقه الأول لكرة القدم بالتعاقد مع ليام ديلاب، مهاجم تشيلسي، مقابل صفقةٍ تاريخيةٍ، بلغت 45 مليون جنيه إسترليني «61 مليون دولار».

ووقَّع ديلاب «23 عامًا» عقدًا لمدة خمسة أعوامٍ بعد فشله في فرض نفسه خلال موسمٍ واحدٍ مع «البلوز».

وكان فورست يبحث عن هدَّافٍ بعد عجزه عن التسجيل في خسارتين أمام ليدز في الدوري الممتاز وكأس الرابطة في بدايةٍ مخيبةٍ للموسم تحت قيادة مدربه النمساوي الجديد أوليفر جلاسنر.

وقال ديلاب في بيانٍ لفورست، الخميس: «تحدَّثت مع المدرب، وأعجبتني طريقته، وأعتقد أنه قد يكون الشخص القادر حقًّا على مساعدتي في التطور واتخاذ الخطوة التالية، وآمل أن أضيف الأهداف هنا».

وتابع: «بصفتنا فريقًا، يمكننا بناء شيءٍ قوي جدًّا، والهدف الرئيس، هو المنافسة، وأن نكون من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وانضمَّ ديلاب إلى تشيلسي العام الماضي قادمًا من إيبسويتش مقابل 30 مليونًا بعد موسمٍ تألَّق فيه مع فريقه السابق، وسجَّل خلاله 12 هدفًا في الدوري موسم 2024ـ2025.

لكنَّ اللاعب واجه صعوبةً في ترك بصمةٍ تحت قيادة ثلاثة مدربين مختلفين في تشيلسي الموسم الماضي، ولم يسجِّل سوى هدفين في جميع المسابقات.

وقد يخوض ديلاب مباراته الأولى مع فورست، السبت، عندما يحلُّ الفريق ضيفًا على ليفربول على ملعب أنفيلد.