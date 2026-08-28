الكرواني يقترب من بنفيكا

تتَّجه إدارة نادي القادسية إلى الموافقة على عرض بنفيكا البرتغالي بالتعاقد مع المغربي سفيان الكرواني، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لمصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المفاوضات بين الطرفين دخلت مرحلةً رسميةً، وستُحسم خلال الأيام المقبلة، خاصَّةً بعد خروج اللاعب من الخيارات الفنية للفريق الموسم الجاري.

وبيَّن المصدر، كذلك، أن كاميرون بويرتاس، لاعب الفريق، تلقَّى عروضَ انتقالٍ نهائي عدة، أو بنظام الإعارة خلال الفترة الجارية، أبرزها من فيردر بريمن الألماني للعودة إلى الملاعب الأوروبية.

يذكر أن القادسية تعاقد مع الكرواني، البالغ 25 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية «انتقال حر» عقب نهاية رحلته مع أوتريخت الهولندي، ووقَّع معه عقدًا يمتدُّ حتى صيف 2029.

ولعب الظهير المغربي الموسم الماضي 50 مباراةً، سجل خلالها خمسة أهداف، وقدَّم 18 تمريرةً حاسمةً، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وبدأ الكرواني مسيرته في الفئات السنية لنادي نيميجن الهولندي، وتدرَّج في مختلف مراحله حتى وصل إلى الفريق الأول قبل أن ينتقل إلى أوتريخت صيف 2023، ويقضي معه ثلاثة مواسم.

وفي حال توصَّل بنفيكا والقادسية إلى اتفاق نهائي، ستكون التجربة البرتغالية المحطة الأوروبية الثانية للكرواني خارج هولندا بعد أعوامٍ قضاها في منافسات الدوري الهولندي.