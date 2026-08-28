المرة السادسة.. الهلال يخسر بنزيما بسبب الإصابة

يتجدَّد غياب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، بداعي الإصابة، لمباراةٍ سادسةٍ مع «الأزرق»، الذي سيواجه منافسه الخليج، الجمعة، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي، دون حضور النجم العالمي.

وأعلن الهلال، عشية اللقاء، ارتياد اللاعب العيادة الطبية في «مركز الماجدية الرياضي»، مقر تدريبات الفريق، لشعوره بآلامٍ أسفل الظهر.

وتزامن وجوده في العيادة الطبية مع أداء الفريق حصةً تدريبيةً داخل المقر ذاته، غادر بعدها إلى الدمام تأهبًا لخوض اللقاء.

وتسبَّبت الإصابات في إبعاد بنزيما عن الهلال ثلاثَ فتراتٍ مختلفة، تخللتها مبارياتٌ متباينة العدد.

وبسبب إصابةٍ في الفخذ، غاب المهاجم عن الهلال في مباراتين متتاليتين أمام التعاون والشباب، 24 و27 فبراير الماضي، ضمن منافسات الدوري. وانتهت المباراة الأولى، التي كانت مؤجَّلةً من الجولة العاشرة، بالتعادل 1ـ1، فيما شهدت الثانية فوز الفريق 5ـ3.

وفي 4 أبريل أبعدته إصابةٌ في إصبع القدم عن لقاء الدور الثاني أمام التعاون، ويومها تعادل الفريق مجدَّدًا مع منافسه القصيمي بنتيجة 2ـ2.

وعادت إصابة الفخذ لتُفقد الفريق خدماته أمام نيوم والفيحاء، 16 و21 مايو، لحساب الجولتين الأخيرتين، واستطاع «الأزرق» الخروج منتصرًا 2ـ0 و1ـ0 على الترتيب.

ومنذ التحاقه بالهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد فك ارتباطه مع الاتحاد، لعب الفرنسي 16 مباراةً محليًّا وخارجيًّا بقميص الفريق، وسجَّل عشرة أهدافٍ، وصنع خمسةً أخرى.