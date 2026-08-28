سابقة أوروبية.. صلاح يغيب عن البطولتين الأهم

يغيب النجم المصري محمد صلاح عن منافسات بطولتي الأندية الأوروبية الأهم، دوري الأبطال والدوري الأوروبي، للمرة الأولى منذ قَدِم من بلاده إلى القارة العجوز قبل 14 موسمًا، وذلك بعد خسارة طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، فريقه الجديد، 0ـ4 من مضيفه فيرينشفاروشي المجري، مساء الخميس في بودابست ضمن إياب الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات من «اليوروبا ليج».

وخسِر طرابزون سبور على أرضِه 0-1 في لقاء الذهاب الخميس الماضي، ودخل إلى موعد العودة بدافع التعويض وحسم التأهل.

لكنه خسِر بأربعة أهدافٍ دون رد وتلقّى اثنان من لاعبيه البطاقة الحمراء، وهما الأوكراني روسلان مالينوفسكي، لاعب الوسط، في الدقيقة 13، وسيدني كابرال، ظهير الرأس الأخضر، في الدقيقة 57. وبدأ صلاح اللقاء، وخرج مستبدلًا في الدقيقة 64.

وبمجموع المباراتين، فاز فيرنشفاروشي 5ـ0 وتأهل إلى مرحلة المجموعات، فيما انتقل الفريق التركي إلى مرحلة المجموعات من دوري المؤتمر، بطولة الأندية الأوروبية الثالثة من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال ثم الدوري الأوروبي.

ومنذ انتقاله من المقاولون العرب المصري إلى بازل السويسري، خلال صيف 2012، لم يخلُ أي موسمٍ لصلاح، على مدى 14 عامًا، من المشاركة في دوري الأبطال أو «اليوروبا ليج».

ويغيب النجم المصري عن دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 23- 2024 الذي شَهِد حضور ليفربول الإنجليزي على صعيد الدوري الأوروبي.

وحتى الآن، لَعِب صلاح أربع مبارياتٍ مع فريقه الجديد، وأحرز هدفين قادا إلى الفوز 2-1 على إسطنبول باشاكشهير، الأحد ضمن ثاني جولات الدوري التركي الممتاز.

ومثّل قائد منتخب «الفراعنة» فرق ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين وإيه إس روما الإيطالي وبازل السويسري، محطته الأوروبية الأولى، في دوري الأبطال، بواقع 11 نسخة، ولعِب أربعة من مواسم «اليوروبا ليج» بقمصان بازل، وفيورنتينا الإيطالي، وإيه إس روما، وليفربول.

ووصل عدد مبارياته في دوري الأبطال إلى 98، أحرز خلالها 50 هدفًا و21، مقابل 37 مشاركةٍ له في الدوري الأوروبي، أحرز خلالها 10 أهداف وصنع مثلها.

وأسهم صلاح في حصد ليفربول لقب دوري الأبطال 2019، وتقلَّد الميدالية الفضية للبطولة مع الفريق ذاته في 2018 و2022.