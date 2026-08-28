بثنائية بلباو.. برشلونة يعتلي الصدارة

ارتقى فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم إلى صدارة ترتيب الدوري بفوزه الخميس على ضيفه أتلتيك بلباو 2-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى.

ويدين حامل لقب الموسمين الماضيين، بفوزه إلى ثنائية المهاجم البرازيلي رافينيا، ولاعب الوسط فيرمين لوبيز، واللذين رفع رصيدهما إلى ثلاثة أهداف ليتساويا مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد.

وللمباراة الثانية تواليًا بدأ رافينيا في مركز المهاجم الصريح، وتمكن بعد تمريرة متقنة من لاعب الوسط بيدري من منح التقدم، بعدما راوغ الحارس أوناي سيمون وأسكن الكرة في الشباك الخالية «37».

وأضاف لاعب الوسط لوبيز الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، مستفيدًا من تدخل غير موفق للمدافع إيمريك لابورت، ليضاعف تقدم برشلونة «82».

واعتلى فريق المدرب الألماني هانزي فليك صدارة الدوري برصيد 6 نقاط، مع 7 أهداف سجلها ودون أن تهتز شباكه، متقدمًا على ريال مدريد وإشبيلية الثالث وريال بيتيس، بفارق الأهداف، وهي الفرق الوحيدة التي نجحت في تحقيق الفوز في أول مباراتين لها في البطولة.

وحظي رودري، بطل العالم مع المنتخب الإسباني والوافد الأبرز إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية، باستقبال حافل من الجماهير لدى دخوله أرض الملعب في الشوط الثاني، ليسجل ظهوره الأول بقميص الفريق على ملعب «كامب نو سبوتيفاي»، الذي لا تزال أعمال التجديد جارية فيه، بعد انتقاله هذا الصيف من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي مباراة أخرى، فاز أوساسونا على مضيفه سلتا فيجو المنقوص 2-1.

وحقق أوساسونا فوزه الأول الموسم الجاري بعد تعادله في المرحلة الأولى ليرفع رصيده إلى أربع نقاط مقابل نقطة يتيمة لسلتا فيجو.